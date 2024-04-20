تكنولوجيا: ابل تدعم iPad Air المميز بحجم 12.9 إنش بتقنية Mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق جيل جديد من أجهزة الآيباد خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن جهاز iPad Air القادم والمميز بحجم 12.9 إنش سيأتي بشاشة Mini LED.

أشارت التقارير السابقة إلى خطط ابل لإطلاق iPad Air باثنان من الأحجام هذا العام، على غرار الإصدارات السابقة من أجهزة iPad Pro.

ومن المقرر أن تدعم ابل أجهزة iPad Pro القادمة بشاشة OLED، إلا أن جهاز iPad Air المميز بالحجم الأكبر في الشاشة ينطلق بتقنية Mini LED، وهي التقنية ذاتها التي قدمت في جهاز iPad Pro الحالي.

ولقد أشار المحلل “Ross Young” في تقرير نشر مؤخراً أن إختيار ابل لدعم iPad Air المميز بحجم 12.9 إنش بتقنية Mini LED في الشاشة يهدف إلى خفض إستهلاك الطاقة في هذا الإصدار، مع سطوع أعلى في محتوى HDR ولون أسود غامر مقارنة بتقنية IPS LCD في الشاشة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شركة ابل لديها مخزون من شاشات Mini LED التي طورت لأجهزة iPad Pro الحالية المميزة بحجم 12.9 إنش، لذا تخطط الشركة لإستخدام هذه الشاشات في جهاز Air القادم، ومن المتوقع أن يدعم إستخدام تقنية Mini LED في جهاز Air خفض إستهلاك الطاقة مقارنة بأجهزة Pro.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت حتى الأن أكدت على أن جهاز iPad Air المميز بحجم 10.9 إنش يأتي بشاشة IPS LCD على غرار إصدار الشركة السابق، بينما تدعم ابل جهاز iPad Pro المميز بحجم 10.9 إنش بشاشة Mini LED.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Air في حدث يعقد الشهر المقبل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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