تكنولوجيا: أول الصور الحية التي تكشف عن تصميم هاتف Pixel 9 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أول الصور الحية المسربة عن تصميم هاتف Pixel 9 Pro المرتقب من جوجل، والذي ينطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا العام.

تستعد شركة جوجل لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel المميزة، ومن المقرر أن تتضمن السلسلة القادمة ثلاثة من الإصدارات تشمل Pixel 9، وPixel 9 Pro إلى جانب هاتف Pixel 9 Pro XL.

ولقد شارك موقع “Rozetked” أول الصور الحية لهاتف Pixel 9 Pro، كما كشف الموقع عن بعض المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.

ولقد تم مقارنة هاتف Pixel 9 Pro المرتقب بإصدار ابل iPhone 14 Pro Max المميز بحجم 6.7 إنش، حيث يظهر إصدار جوجل بحجم أصغر، كما تشير التوقعات إلى أن إصدار Pro القادم من جوجل يتميز بحجم شاشة 6.1 إنش.

أيضاً من المتوقع وفقاً للصور الحية أن يضم هاتف Pixel 9 Pro إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على عكس Pixel 9 الذي يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Pixel 9 XL يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش، وأيضاً إعدادات ثلاثية في الكاميرة الرئيسية.

كما كشفت التسريبات عن رمز هذا الإصدار الآن والذي يعرف بهاتف “caiman”، أيضاً تظهر وحدة هاتف Pixel 9 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وهي ترقية للإصدار السابق Pixel 8 Pro الذي انطلق بذاكرة 12 جيجا بايت رام في أعلى نموذج.

وتؤكد الصور على أن هذا الإصدار يأتي بإنحناء بسيط مع تصميم مسطح للإطارات الجانبية، كما تظهر فتحة في الجزء العلوي من الهاتف والتي تعود إلى هوائيات mmWave، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر