تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 3 Pro قد يصل تصميم جديد تمامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتف Ace 3 Pro، وقد تم الكشف عن مواصفاته الأولى عبر الإنترنت.

سيحتوي الهاتف الجديد على معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وفقًا لـ Digital Chat Station.

وادعى تسريب جديد أيضًا أن الهاتف سيكون له تصميم مختلف عن أجهزة OnePlus السابقة.

وستحتوي الكاميرا الرئيسية لجهاز Ace 3 Pro على نفس مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، كما هو الحال مع الكثير من أجهزة OnePlus الأخرى. وأضافت Digital Chat Station أن الهاتف سيتخطى العدسة المقربة.

سيحتوي الهاتف على شاشة بدقة 1220 بكسل، والتي من المحتمل أن تكون نفس لوحة OLED مقاس 6.78 بوصة منOnePlus Ace 3.

وقال المسرب أن البطارية ستكون “كبيرة جدًا“، مما قد يعني أن OnePlus ستضيف خلية بسعة 5500 مللي أمبير بشحن بقوة 100 واط.

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