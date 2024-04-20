تكنولوجيا: هواوي قد تقوم بشحن أكثر من 10 ملايين وحدة من سلسلة Pura 70 هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي أمس عن سلسلة الهواتف الذكية Pura 70، ووفقًا لمحلل TechInsights، يمكن للشركة بيع أكثر من 10 ملايين وحدة من هذه الهواتف الذكية في عام 2024 إذا لم تواجه أي مشكلات في الطاقة الإنتاجية وحافظت على السعر معقولًا.

وقدم المحلل هذا التنبؤ لنماذج Pro و Pro+ و Ultra وقال إن التشكيلة ستزيد من إيرادات المبيعات ونمو شركة هواوي، ويمكنه أيضًا تسجيل سجلات شحن جديدة للشركة.

ومن المتوقع أن تقوم شركة هواوي بشحن أكثر من 10 ملايين وحدة من سلسلة Pura 70 هذا العام.

يتم تشغيل هواتف Huawei Pura 70 و Pura 70 Pro و Pura 70 Pro+ و Pura 70 Ultra بواسطة معالج Kirin 9010.

ومع ذلك، فإن هاتف Pura 70 Ultra هو الأكثر إثارة للاهتمام في المجموعة، حيث يحتوي على كاميرا قابلة للسحب بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 بوصة.

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