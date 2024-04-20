تكنولوجيا: تسريب سعر هاتف Google Pixel 8a وهو أعلى بنسبة 18 بالمئة من Pixel 7a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد الهاتف الذكي Google Pixel 8a في أحد متاجر التجزئة الكندية، مما أدى إلى تسليط الضوء على سعره.

وعلى ما يبدو، سيبلغ سعر طراز Pixel 8a بسعة 128 جيجابايت 708.99 دولارًا كنديًا، بينما سيكلف الطراز الأعلى ذو سعة 256 جيجابايت 792.99 دولارًا كنديًا.

تم إطلاق هاتف Pixel 7a بسعر 599 دولارًا كنديًا في كندا للطراز الأساسي بسعة 128 جيجابايت. لذا، فإن هاتف Pixel 8a أغلى بنسبة 18 بالمئة تقريبًا من الاصدار السابق. ومع ذلك، فإن قائمة بائع التجزئة لا تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الهاتف الذكي.

تم الكشف عن تصميم Pixel 8a من خلال العديد من التسريبات والعروض، مما يوضح أنه سيبدو متطابقًا تقريبًا مع Pixel 8 مع نتوء كاميرا حاجب مألوف وزوايا مستديرة.

سيأتي الهاتف بألوان متعددة بما في ذلك الازرق والاخضر والاسود والابيض.

وتعتبر أكبر ترقية لشاشة Pixel 8a هي القفز إلى معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو الأول من نوعه لهاتف Pixel A. ستكون الشاشة أيضًا عبارة عن لوحة OLED مقاس 6.1 بوصة مع سطوع يصل إلى 1400 نتس.

ومثل هاتف Pixel 8 المتطور، سيتم تشغيل Pixel 8a بواسطة معالج Google Tensor G3 ولكن بإصدار منخفض السرعة. وسيحتوي أيضًا على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وشريحة الأمان Titan M. كما سيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 14.

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