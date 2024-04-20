تكنولوجيا: لينوفو تطلقLenovo Yoga Slim 7 أول الأجهزة المميزة بمعالج Snapdragon X Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024، وهو أول أجهزة الحاسب المميزة بمعالج Snapdragon X Elite.

ينطلق جهاز Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024 بتصميم فائق النحافة بحجم شاشة 14.5 إنش، والذي يأتي بدون مروحة، وتصميم خارجي أنيق.

وتؤكد كوالكوم على أن جهاز Yoga Slip 7 14 يأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة بفضل معالج Snapdragon X Elite، كما أكدت على أنه يأتي بنفس مستوى الجيل 13 من معالجات إنتل التي تعمل على خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 68%.

أيضاً يدعم هذا الإصدار “Microsoft Copilot” الذي يظهر بالفعل في الصور الرسمية للجهاز، والذي يتطلب ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، و40 TOPS لدعم مهام الذكاء الإصطناعي في الجهاز، بينما تقدم كوالكوم رقاقة Snapdragon X Elite بشريحة Hexagon NPU والتي تقدم آداء يصل إلى 45 TOPS، أي أعلى من سلسلة معالجات Ryzen Pro 8000 التي تقدم 39 TOPS.

ومن المقرر أن تدعم شريحة Hexagon NPU في جهاز Yoga Slip 7 14 معالجة مهام الذكاء الإصطناعي داخل الجهاز.

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