تكنولوجيا: ساعة Xiaomi Band 9 تحصل على اعتماد من وكالات متعددة وسيتم إطلاقها قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة شاومي مجموعة واسعة من الميزات بأسعار معقولة مع سلسلة Mi Band. ففي شهر أبريل من العام الماضي، أصدرت شركة شاومي جهاز Xiaomi Band 8، وقد وصل هذا الجهاز إلى السوق العالمية في شهر أكتوبر.

والآن، هناك تقارير حول خليفة هذا الجهاز، Xiaomi Band 9. وبالنظر إلى نسب Xiaomi Band 8، هناك الكثير لنتطلع إليه في Xiaomi Band 9 قبل الغوص في Xiaomi Mi Band 9، دعونا نأخذ نظرة سريعة على الإصدار السابق، Smart Band 8.

تتميز ساعة Xiaomi Band 8 بشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة بدقة 490 × 192، مما يوفر تحسنًا كبيرًا في مساحة الشاشة مقارنة بالجيل السابق.

يتميز الجهاز أيضًا بعمر بطارية ممتد ومراقبة مستمرة لـ SpO2 وواجهة مستخدم مُعاد تصميمها (UI). ومع ذلك، فهو يفتقر إلى دعم GPS و NFC المدمج للمدفوعات الرقمية في النموذج العالمي.

وظهرت ساعة Xiaomi Band 9 مؤخرًا على وكالات الاتصالات الإماراتية TDRA والإندونيسية، برقم الطراز M2345B1.

وفي حين أن وثائق الاعتماد لا تكشف الكثير عن مواصفات الجهاز، فمن المتوقع أن يتضمن نسخة عادية ونسخة NFC.

ومع حصول هذا الجهاز على شهادات متعددة، فمن الواضح أنه سيتم إطلاقه قريبًا. علاوةً على ذلك، فقد وصل الإصدار السابق رسميًا إلى السوق في الصين في شهر أبريل. وبالتالي، نتوقع أن يتبع Xiaomi Band 9 نفس الاتجاه.

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