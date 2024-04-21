تكنولوجيا: سامسونج تعترف بوجود خطأ في إحدى لوحات واجهة المستخدم 6.1 السريعة.. والإصلاح قادم قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقر مشرفو مجتمع سامسونج بوجود خطأ في اللوحة السريعة لتحديث One UI 6.1، وقد تسبب هذا الخطأ في إزعاج مستخدمي Galaxy.

نشأت هذه المشكلة بعد ترقية سلسلة Galaxy S23 والهواتف المحمولة الأخرى إلى تحديث One UI 6.1. ومع ذلك، أكد مشرفو مجتمع سامسونج للمستخدمين أنهم يعملون بنشاط على حل هذه المشكلة من خلال تغييرات الإصدار على الفور وقد سلطت تعليقات المستخدمين الضوء على الإحباط الذي يعاني منه مستخدمو Galaxy بسبب التنشيط غير المتوقع للوحة السريعة.

أعرب أحد المستخدمين عن أسفه لأن النقر على إشعار أو النظر إلى التفاصيل يؤدي إلى استمرار فتح اللوحة السريعة.

يحدث هذا التشغيل غير المقصود للوحة السريعة بسبب خطأ في تحديث OneUI 6.1. يؤدي هذا إلى تعطيل تجربة المستخدم ويسبب إزعاجًا في الاستخدام اليومي للجهاز.

واستجابةً لشكاوى المستخدمين واسعة النطاق، لاحظ مشرفو مجتمع سامسونج المشكلة وأعربوا عن التزامهم بمعالجتها بفعالية.

كما قد أقروا بالتعليقات الواردة من العديد من المستخدمين ويشاركون بنشاط في تطوير تحديثات البرامج لتصحيح خلل اللوحة السريعة على الأجهزة التي تعمل بنظام One UI 6.1. وأصدر المشرفون اعتذارًا عن الإزعاج الذي سببه للمستخدمين وأكدوا لهم أن الإجراءات التصحيحية جارية.

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