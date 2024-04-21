تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن هاتف ك Meizu 21X المزعوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت شائعات حول احتمال خروج شركة Meizu من صناعة الهواتف الذكية، لكن التسريبات الأخيرة ترسم صورة مختلفة.

يبدو أن شركة Meizu تعمل بالفعل على هاتف ذكي جديد تمامًا. وكان من المعروف أن Meizu ستركز في وقت سابق على الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتستمر التسريبات الجديدة في الظهور حول الهاتف الذكي القادم من Meizu.

في السابق، ظهرت معلومات تفيد بأن الهاتف Meizu 21X من الممكن أن يأتي مع بطارية بسعة 5500 مللي أمبير. والآن، تم رصد الهاتف حاصلًا على شهادة 3C وفقًا لبعض المدونين التقنيين على Weibo، مما يكشف المزيد من المعلومات.

في السابق، شارك مصدر Digital Chat Station على Weibo أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

والآن، شارك مدون صيني آخر أن الجهاز الذي يحمل رقم الطراز M468Q والمعتمد على شهادة 3C يدعم الشحن بقوة 66 واط، ويُعتقد أنه Meizu 21X.

يرجى ملاحظة أن طراز M468Q القادم قد يحمل اسمًا آخر أيضًا، وهناك شائعات تشير إلى أنه سيتم تسميته باسم “Meizu 21X”، لكن Meizu في الواقع قد يأتي بتسمية مختلفة.

حاليًا، يتم عرض Meizu 21 Pro وMeizu 21 للبيع بالفعل في الصين، بينما من المتوقع أن يتم تقديم Meizu 21X لاحقًا.

هناك شائعة أخرى منتشرة حول الهاتف Meizu 21X وهي أن الهاتف القادم سيأتي مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2.

يحتوي كل من Meizu 21 وMeizu 21 Pro على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، مما يشير إلى أن 21X سيكون على الأرجح نموذجًا جديدًا بأسعار معقولة.

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