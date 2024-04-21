شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ضاع منك.. إزاي تلاقي تليفونك الموبايل العادي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الهواتف المحمولة البسيطة، لا تمتلك العديد من الخيارات البرمجية أو القائمة على التطبيقات المتاحة لمساعدتك في العثور على الهاتف المفقود، لكن في نفس الوقت هناك دائمًا بروتوكول أساسي يجب اتباعه عند فقدان هاتفك، وفيما يلى اتبع هذة الخطوات :

الخطوة 1: اتصل بهاتفك الخلوى استمع إلى الرنين أو الاهتزاز، وحاول تحديد موقع هاتفك ، وإذا ضاع هاتفك بالفعل وفي أيدي شخص آخر، فمن المرجح أن يجيبك إذا كان ينوي إعادة الهاتف.

الخطوة 2: أعد تتبع خطواتك قم بإجراء بحث مرئي كامل، إذا لم تتمكن من سماع رنين أو اهتزاز عند الاتصال، فلا تفترض على الفور أن هاتفك موجود في مكان بعيد فقد تكون البطارية فارغة ببساطة.

الخطوة 3: أرسل رسالة نصية إلى هاتفك، وإذا كنت تعتقد أن شخصًا ما قد سرق هاتفك أو ربما عثر عليه، فأرسل رسالة نصية إلى هاتفك تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بك وعرض المكافأة إذا اخترت القيام بذلك، وهناك العديد من الخدمات عبر الإنترنت التي تتيح لك إرسال رسائل نصية مجانية، مثل تى إكس تى دروب دوت كوم ، ولا تشارك أي معلومات شخصية.

الخطوة 4: قم بتنبيه مزود الخدمة الخاص بك ، وإذا فقدت الأمل في العثور عليه، فاتصل بشركة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بك وأخبرهم بفقدان هاتفك ، واسأل عما إذا كانوا يقدمون خدمة تحديد الموقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، و إذا لم يفعلوا ذلك، فاطلب منهم تعليق الخدمة لهاتفك لتجنب أي رسوم احتيالية.

ولدى شركات الاتصالات سياسات مختلفة حول هذا الأمر، ولكن الأمر يستحق المحاولة دائمًا، حتى بالنسبة للهاتف الذكي، وتحتوى صفحة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هذه على قائمة سهلة الاستخدام بالأرقام.

الخطوة 5: قم بتسجيل هاتفك المفقود، وإذا كنت تعرف رقم IMEI الخاص بهاتفك أو قمت بتدوينه في مكان ما، فقم بتسجيله في Immobilize .

الخطوة 6: استعد في المرة القادمة التي تفقد فيها هاتفك ، ربما أنت واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يفقدون هواتفهم دائمًا، وقد ترغب في التفكير في التسجيل للحصول على خدمة تتبع مثل AccuTracking .