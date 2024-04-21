شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طبيب يستخدام نظارة Apple Vision Pro خلال إجراء جراحة في البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق Apple Vision Pro، رأينا بعض الأمثلة لجراحين يستخدمون سماعات الرأس لمساعدتهم أثناء العمليات، والآن استخدم طبيب عظام في البرازيل جهاز Vision Pro لإجراء عملية جراحية ناجحة لمريض يعاني من تمزق في الكفة المدورة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فقد تم إجراء جراحة تنظير الكتف على يد الطبيب برونو جوباتو في مستشفى جاراجوا في البرازيل، وأخبر الطبيب مجلة MacMagazine عن تجربة استخدام Apple Vision Pro لمساعدته أثناء إجراء علاج مريض يعاني من تمزق الكفة المدورة، وهي إصابة غالبًا ما تنتج عن التآكل التدريجي لأنسجة الوتر مع مرور الوقت.

وقال الطبيب: "تستخدم جراحة تنظير الكتف كاميرا داخل المفصل ويقوم الجراحون بإجراءها من خلال النظر مباشرة إلى الشاشة، وبفضل هذا الجهاز، تمكنت من رؤية الصورة بحجم شاشة الفيلم بدقة عالية، بالإضافة إلى القدرة على رؤية فحوصات المريض والنماذج ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي".

أشاد Gobbato بالنطاق الديناميكي للكاميرات في Apple Vision Pro، ووفقا له، فإن أحد المخاوف بشأن استخدام سماعات الرأس أثناء الجراحة يرجع إلى الأضواء الساطعة المستخدمة في غرف العمليات لإضاءة المكان الدقيق المراد إجراء العملية عليه، مما قد يؤدي إلى أن يصبح كل شيء حول الضوء مظلمًا للغاية.

كما شارك أيضًا مقطع فيديو على YouTube يوضح كيف يمكنه بسهولة عرض ملاحظاته والأشعة السينية للمريض والكاميرا الحية في نفس الوقت باستخدام Vision Pro، وقبل بضع سنوات، كان نفس الطبيب قد استخدم بالفعل Microsoft HoloLens أثناء الجراحة.

الأطباء يطلقون عليه "تغيير قواعد اللعبة"

قامت شركة Apple الشهر الماضي بتفصيل كيفية استخدام تطبيق Vision Pro في جراحة الركبة والورك بمساعدة الروبوت، وفي وقت لاحق، أشاد جراح أعصاب بريطاني بـ Vision Pro باعتباره "مغيرًا لقواعد اللعبة" بعد استخدامه أثناء جراحة العمود الفقري.

من خلال تطبيق myMako الجديد، تعمل شركة Stryker على توسيع خبرة الجراح داخل غرفة العمليات وخارجها باستخدام Apple Vision Pro وiPhone، ومن أجل إعداد أفضل، يسمح myMako للجراحين بتصور ومراجعة خطط Mako الجراحية للمرضى في أي وقت في تجربة بصرية رائعة وغامرة.