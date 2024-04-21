شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير أو إلغاء خدمات بث الموسيقى الخاصة بك على سبوتيفاى وأبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اشتراكات رقمية أكثر من أي وقت مضى، ومن بينها، قد يكون لديك خدمة بث الموسيقى (أو اثنتين أو ثلاث)، ومع التجارب "المجانية" ومحاولة العثور على الخدمة التي تعجبك حقًا، فمن السهل أن تدرك فجأة أن عدد الاشتراكات قد تجاوز الحد المسموح به.

ولحسن الحظ، فإن إلغاء اشتراك الموسيقى أو التبديل إلى طبقة مجانية ليس بالأمر الصعب للغاية، وتذكر أنه يمكنك دائمًا التسجيل مرة أخرى. ليس من الضروري أن يكون الوداع إلى الأبد.

وفيما يلى كيفية تغيير أو إلغاء خدمات بث سبوتيفاى وابل:

يحتوي Spotify على طبقة مجانية مع إعلانات، بدون تنزيلات، ومع قيود على قوائم التشغيل، بينما تبلغ تكلفة خطة Premium الفردية 10.99 دولارًا شهريًا.

إذا كان لديك أشخاص آخرين يمكنك الاشتراك معهم، فيمكنك الحصول على خطة Duo (شخصين) مقابل 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا وخطة عائلية (ما يصل إلى ستة أشخاص) مقابل 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. يحصل الطلاب على خصم بقيمة 5.99 دولارًا شهريًا.

لتغيير الخطة التي تستخدمها عبر تطبيق الويب Spotify :

* اضغط على صورة ملفك الشخصي (أعلى اليمين).

* اختر الحساب .

* اضغط فوق إدارة خطتك ثم تغيير الخطة .

* اختر الخطة التي تريد التبديل إليها.

يمكنك الوصول إلى الشاشات نفسها في تطبيق الهاتف المحمول من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي (أعلى اليسار)، والإعدادات والخصوصية > الحساب ، ثم اسم خطتك الحالية.

لإغلاق حسابك على Spotify بالكامل، عليك التوجه إلى صفحة سبوتيفاى واتباع الرابط.

كيفية تغيير أبل ميوزك

تبلغ تكلفة Apple Music 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة الفردية و16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة العائلية (لما يصل إلى ستة أشخاص)؛ يمكن للطلاب الحصول عليه مقابل 5.99 دولارًا شهريًا.

وهناك أيضًا Apple One ، الذي يجمع خدمات Apple المختلفة معًا بما في ذلك Apple Music وتبدأ هذه الحزم بسعر 19.95 دولارًا شهريًا.

ولا توجد طبقة مجانية للبث السحابي لـ Apple Music، على الرغم من أنه يمكنك استخدام تطبيق Apple Music المجاني للاستماع إلى ملفات الموسيقى الرقمية المخزنة على أجهزتك.

لتغيير اشتراكك في Apple Music على iPhone:

* افتح الإعدادات على نظام iOS.

* اضغط على اسمك في الأعلى.

* اختر الاشتراكات > Apple Music .

* اضغط على "عرض كافة الخطط" لتبديل الخطط أو "إلغاء الاشتراك" للإلغاء.



إذا قمت بالتسجيل في Apple One، فسترى خيارات مختلفة قليلاً، وستتمكن من رؤية الاشتراكات الفردية المضمنة في الحزمة الخاصة بك وإلغاء الاشتراك فيها واحدًا تلو الآخر أو إلغاء الاشتراك بالكامل.