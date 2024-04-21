شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ربع الأطفال من عمر 5 و7 سنوات لديهم هاتف ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن أن ما يقرب من ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات لديهم الآن هاتف ذكي وفقًا للنتائج الجديدة الصادمة التي توصلت إليها Ofcom، بحسب صحيفة thesun البريطانية.

وحذرت الهيئة الرقابية البرطانية من أن أطفال المدارس الرضع متصلون بالإنترنت بشكل متزايد ولا يخضعون للرقابة، وقفز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة، حيث يمكنهم الوصول إلى تطبيقات مثل WhatsApp وTikTok وInstagram وDiscord على الرغم من أن هذه المواقع تتطلب أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا على الأقل حتى يكون لديهم حساب.

لكن الدراسة كشفت أيضًا أن ثلث الآباء يسمحون لأطفالهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل، كما ارتفع أيضًا عدد آباء الأطفال الأصغر سنًا الذين قالوا إنهم أكثر عرضة للسماح لأطفالهم بالحصول على ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يصلوا إلى الحد الأدنى للسن المطلوب، من 25% إلى 30%.

وجاء في التقرير السنوي لأوفكوم: "بينما زادت مخاوف الآباء في بعض المناطق بشكل كبير، يبدو أن تطبيقهم للقواعد يتضاءل، ربما بسبب الاستسلام بشأن قدرتهم على التدخل في حياة أطفالهم عبر الإنترنت"، ويأتي ذلك بعد أشهر من إصدار قانون جديد لقمع عمالقة التكنولوجيا.

وتدرس الحكومة البريطانية فرض قيود جديدة على وصول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تصل إلى حد الحظر الشامل، وتشير التقارير الأحدث إلى أنه يمكن منع الأطفال من شراء الهواتف الذكية أيضًا، على الرغم من أن هذا لن يمنع الآباء من تسليمهم تلك الهواتف.

وأظهرت بيانات Ofcom أيضًا أن حوالي ثلاثة أرباع الأطفال يستخدمون الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم عبر الإنترنت لإرسال الرسائل أو إجراء مكالمات صوتية ومرئية بنسبة ستة في المائة عن العام الماضي ليصل إلى 65%، بينما يشاهد نصفهم الآن المحتوى الذي يتم بثه مباشرة، ارتفاعًا من 39%.

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار البريطانية ميشيل دونيلان: "يجب ألا يتمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر هذه النتائج الصارخة سبب أهمية قانون السلامة عبر الإنترنت لدينا".

"تقول معظم المنصات إنها لا تسمح لمن تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالدخول إلى مواقعها، وسيضمن القانون قيام الشركات بتطبيق هذه الحدود وإلا فإنها قد تواجه غرامات هائلة. إذا فشلوا في الامتثال لقرارات Ofcom والحفاظ على سلامة الأطفال، فقد يواجه رؤسائهم السجن.

"إن حماية الأطفال عبر الإنترنت هي أولويتنا الأولى ولن نتردد في البناء على القانون للحفاظ على سلامتهم"، وفي نتائج صارخة أخرى، أظهر البحث أن أربعة من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية و17 عامًا كذبوا بشأن أعمارهم للوصول إلى أحد التطبيقات.

وقال ثلث ضمن هذه الفئة العمرية إنهم تعرضوا لشيء "سيئ أو مؤلم" عبر الإنترنت، وقال ريتشارد كولارد، المسؤول التنفيذي عن سلامة الأطفال في NSPCC: "إن عدد الأطفال الصغار جدًا الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى فشل منهجي من قبل شركات التكنولوجيا في فرض الحدود العمرية التي تضعها".