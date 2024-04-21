شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفتح نظام الدفع على أيفون من جهات خارجية فى أوروبا.. مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير ذا فيرج أن شركة أبل ستسمح قريبًا للمطورين في الاتحاد الأوروبي باستخدام تقنية "الضغط للدفع" الخاصة بها.

وكشف تقرير من رويترز عن أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوقعوا على اقتراح شركة أبل لفتح نظام الدفع الشهر المقبل، ما يضع نهاية لمعركة قانونية استمرت عامين.

وفي عام 2022، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة آبل بإساءة استخدام "مكانتها المهيمنة في أسواق المحافظ المحمولة، وزعمت أن شركة Apple منعت تطبيقات الدفع التابعة لجهات خارجية من استخدام أجهزة NFC (الاتصال قريب المدى) الخاصة بجهاز iPhone "لصالح الحل الخاص بها Apple Pay.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام أن شركة آبل ملتزمة بالسماح لمقدمي خدمات الدفع الخارجيين باستخدام إمكانيات NFC الخاصة بجهاز iPhone بحرية.

ومن شأن اقتراح أبل أيضًا أن يمنح المطورين إمكانية الوصول إلى Face ID لمصادقة المستخدم والسماح لمستخدمي iPhone بتعيين تطبيقات الطرف الثالث كخيار الدفع الافتراضي الخاص بهم، وفقًا لتقارير رويترز .

ويقال إنه من المتوقع أن تقبل المفوضية عرض أبل في شهر مايو، لكنها طلبت من أبل إجراء بعض التغييرات أولاً ، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيظل الاقتراح قائما لمدة 10 سنوات.

ومع ذلك، قد لا نرى هذه التغييرات خارج الاتحاد الأوروبي، حيث لم تؤكد شركة Apple بعد ما إذا كانت ستفتح NFC للمطورين الموجودين في أماكن أخرى.