شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي عبر تيك توك.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة لم تفاجئ أحدًا، يبدو أن تيك توك يعمل على ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لاستنساخ صوت المستخدم، ما يعني أن المستخدمين قد يكونون قادرين على رواية مقاطع الفيديو الخاصة بهم بنسخة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر من أصواتهم، مما يضيف طبقة جديدة من التخصيص والحرية الإبداعية إلى المحتوى الخاص بهم.

وشهر الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث وجد تطبيقات في مجالات مختلفة، من السيارات ذاتية القيادة، إلى التشخيص الطبي، إلى الاستخدام اليومي فقط في هواتفك الذكية، وفي عالم وسائل التواصل الاجتماعي، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل الإشراف على المحتوى والتوصيات الشخصية.

وكما اكتشف AssembleDebug (عبر TheSPAndroid) بعد بعض التعديلات في الكود، فإن ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي الجديدة في TikTok تبدو مشابهة للعروض المقدمة من شركات أخرى مثل OpenAI، يمكن للمستخدمين تسجيل صوتهم وهم يقولون عبارة ما، وسيتمكن الذكاء الاصطناعي بعد ذلك من توليد صوت اصطناعي يحاكي نغمة المتحدث ونبرة صوته، كل ذلك في غضون 10 ثوانٍ، ويمكن بعد ذلك استخدام هذا الصوت الاصطناعي لسرد النص في مقاطع الفيديو، مما يسمح لمنشئي المحتوى بإضافة السرد دون الحاجة إلى تسجيل أصواتهم مباشرة.

وإدخال استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي على TikTok لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على إنشاء الفيديو على المنصة، حيث يمكن لمنشئي المحتوى الآن الاستفادة من هذه الميزة لإضافة صوت فريد إلى المحتوى الخاص بهم، حتى لو لم يكونوا مرتاحين لاستخدام صوتهم الطبيعي في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كذلك يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين قد يكونون خجولين أو خجولين بشأن أصواتهم، أو لديهم لهجة سميكة بشكل خاص في اللغة المختارة لإنشاء المحتوى بها، وقد يكون التطبيق الآخر المحتمل هو إنشاء محتوى بأصوات أو لهجات مختلفة للحصول على تأثير كوميدي.

ووفقًا للقطات شاشة واجهة المستخدم التي توضح الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الميزة، سيحتفظ المستخدمون بالتحكم الكامل في بياناتهم الصوتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنهم أن يقرروا حذف صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في أي وقت، مما يضمن الخصوصية والتحكم في بياناتهم، ومع هذه الميزة الجديدة، عند إطلاقها، ستوفر TikTok للمبدعين أداة قوية لتحسين المحتوى الخاص بهم والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة ومبتكرة.

لا توجد كلمة رسمية حول ما إذا كانت هذه الميزة ستكون جاهزة للطرح للجماهير أو متى، ومع ذلك سواء كان ذلك للأغراض التعليمية أو التمثيليات الكوميدية أو ببساطة إضافة لمسة شخصية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فإن إمكانيات التعبير الإبداعي على TikTok ستتوسع بالتأكيد بفضل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.