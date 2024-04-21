شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساهم مسبار جونو فى تصوير الكثير من مشاهد الفضاء المذهلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أن الأقمار الأربعة الأكبر لكوكب المشتري لم تعد مجرد بقع ضبابية في تلسكوب جاليليو بعد الآن، حيث اكتشف عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي أقمار جانيميد وكاليستو ويوروبا وآيو في عام 1610، وهو ما يفسر سبب تسميتها بأقمار جاليليو

وقد تعلمنا الكثير عن هذه الأجسام الغريبة خلال الـ 400 عام الماضية بفضل التحسن المستمر في مناظر التلسكوب والصور القريبة التي التقطتها المركبات الفضائية مثل المركبة الفضائية جونو جوبيتر التابعة لناسا.

في الواقع، أجرت جونو مؤخرًا رحلتين جويتين قريبتين من آيو ، وهو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي ، وقد أذهلت البيانات المستمدة من اللقاءات العلماء.

وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو، في بيان لوكالة ناسا : "إن آيو مليء بالبراكين وقد اكتشفنا عددًا قليلًا منها أثناء القتال.

وأضاف بولتون: "لقد حصلنا أيضًا على بعض اللقطات القريبة الرائعة وبيانات أخرى عن بحيرة حمم بركانية يبلغ طولها 200 كيلومتر (127 ميلًا) تسمى لوكي باتيرا ، وهناك تفاصيل مذهلة تظهر هذه الجزر المجنونة المدمجة في وسط بحيرة من الصهارة المحتملة محاطة بالحمم الساخنة.

ويشير الانعكاس المرآوي الذي سجلته أدواتنا للبحيرة إلى أن أجزاء من سطح آيو ناعمة مثل الزجاج، تذكرنا بزجاج السج الذي تم إنشاؤه بواسطة البراكين على سطح القمر.

اقتربت جونو من مسافة حوالي 930 ميلًا (1500 كيلومتر) من سطح آيو المضطرب خلال التحليقين اللذين حدثا في ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وقام أعضاء فريق المهمة بمعالجة بيانات اللقاء وتحويلها إلى رسم متحرك، مما يوفر رؤية مبهرة للقمر.

وقال أعضاء فريق المهمة إن الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات جونو مؤخرًا أظهرت أيضًا أن سطح آيو أكثر سلاسة من سطح أقمار جاليليو الأخرى ، وأن أقطاب آيو أكثر برودة من مناطق خطوط العرض الوسطى في كوكب المشتري أيضا.

وقامت جونو أيضًا بجمع معلومات مثيرة للاهتمام حول قطبي المشتري مؤخرًا باستخدام أداة قياس إشعاع الميكروويف (MWR)، بما في ذلك الاختلافات بين الأعاصير القطبية الشمالية المثيرة للاهتمام لعملاق الغاز.

وقال ستيف ليفين، عالم مشروع جونو في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في نفس البيان: "ربما يمكن العثور على المثال الأكثر وضوحًا لهذا التفاوت في الإعصار المركزي في القطب الشمالي لكوكب المشتري".

وأضاف ليفين: "إنه مرئي بوضوح في كل من صور الأشعة تحت الحمراء والمرئية، لكن بصمة الموجات الدقيقة الخاصة به ليست قريبة من قوة العواصف الأخرى القريبة، وهذا يخبرنا أن هيكلها تحت السطح يجب أن يكون مختلفًا تمامًا عن هذه الأعاصير الأخرى."

ويتعلم فريق جونو أيضًا المزيد عن وفرة المياه على كوكب المشتري، و لا يبحث العلماء عن بحيرات وأنهار متدفقة، فكوكب المشتري ليس له سطح يمكن تمييزه، بل يبحثون عن جزيئات الأكسجين والهيدروجين في غلافه الجوي السميك.

ويتبع هذا العمل ما قامت به المركبة الفضائية جاليليو جوبيتر التابعة لناسا ، والتي أنهت مهمتها بالغوص المتعمد في الغلاف الجوي لكوكب المشتري في عام 1995.