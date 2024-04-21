شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات تخطيط اختبار جوجل لتطبيق الهاتف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جوجل تعمل على تصميم جديد لتطبيق جوجل فون (المعروف باسم تطبيق Phone by Google) المستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية وغيرها، وهذا يجعله على الأرجح واحدًا من التطبيقات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع ولكن الأقل شهرة على أندرويد، ستقوم واجهة المستخدم الجديدة بإزالة الشريط السفلي في برنامج الاتصال الذي يوفر حاليًا خيارات مثل المفضلة والحديثة والعقود والبريد الصوتي.

وبدلاً من ذلك، سيحتوي برنامج الاتصال على أيقونة قائمة همبرجر الشهيرة مكونة من ثلاثة أسطر، يؤدي النقر على الأيقونة إلى إظهار لوحة جانبية تحتوي على خيارين فقط، جهات الاتصال والبريد الصوتي.

تبدو الصفحة غريبة لأنها فارغة باستثناء هذين الخيارين، ربما تفكر جوجل في طرق لملء اللوحة الجانبية أو قد يكون هذا التخطيط مجرد اختبار من جوجل لا تخطط لإصداره بعد الاختبار التجريبي الأخير لتطبيق Phone by Google.

بينما سيتم استبدال خيارات جهات الاتصال والبريد الصوتي الموجودة في الشريط السفلي بنفس الخيارات التي تظهر في أيقونة قائمة الهامبرجر، فإن خيارات المفضلة والحديثة في الشريط السفلي لا تظهر في أي مكان في التخطيط الجديد، ربما سينضمون إلى جهات الاتصال والبريد الصوتي على اللوحة الجانبية عند النقر على أيقونة قائمة الهامبرجر وهذا من شأنه أن يجعل اللوحة تبدو ممتلئة قليلاً.

تم اكتشاف التصميم الجديد بواسطة AssembleDebug مع PiunikaWeb في الإصدار التجريبي العام 128.0.625763929 لم يصل التصميم الجديد بعد إلى هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام التشغيل Android 15 beta 1 يحتوي هاتفي على الإصدار التجريبي العام من Phone by Google رقم 127.0.620688474. أعتقد أن التحديث التجريبي التالي لتطبيق Phone by Google سيمنحني التصميم الجديد.

اكتشف AssembleDebug أيضًا سلسلة من التعليمات البرمجية التي تمنح الإذن للمستخدمين باستخدام الميزة المعروفة باسم Emergency SOS والتي ستسمح لمستخدمي أندرويد بالاتصال بخدمات الطوارئ عبر القمر الصناعي في حالة عدم توفر اتصال محمول، ومن المتوقع أن تأتي هذه الميزة في نظام التشغيل Android 15، وسيتم طرح الإصدار النهائي منه في سبتمبر أو أكتوبر، بالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون في طرح النرد على تحديث تجريبي غير مستقر، يتوفر الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 حاليًا لأجهزة بكسل المتوافقة.

يكمن الخطر في أنه نظرًا لأنه لا يمكن إلغاء تثبيت الإصدار التجريبي دون مسح الهاتف، فقد تضطر إلى التعايش مع التطبيقات التي تستخدمها كل يوم والتي لا تعمل، وانخفاض عمر البطارية، والأخطاء التي تجعل من المستحيل استخدام الهاتف بالطريقة التي تريدها حتى سيتم إصدار الإصدار النهائي من التطبيق في سبتمبر أو أكتوبر.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تكون أول من يقوم بتشغيل Android 15 في مجموعتك، فانتقل إلى رابط جوجل وأندرويد بيتا أو اضغط على هذا الرابط، ثم اضغط على المربع الذي يقرأ "عرض أجهزتك المؤهلة" وسيتم إرسالك إلى صفحة تعرض صورة لجهاز الخاص بك، وأسفل الصورة، اضغط على خيار الاشتراك، بعد بضع دقائق، انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام وسيكون التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي من أندرويد 15 جاهزًا.