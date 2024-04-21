شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح دعمًا لمقاطع الفيديو بدقة 8K بنظارة Meta Quest والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح موقع YouTube تحديثًا جديدًا لتطبيقه الخاص بـ Meta Quest، ووفقًا للتقرير يقال إن مستخدمي سماعة الواقع المختلط يمكنهم الآن مشاهدة مقاطع فيديو YouTube بدقة 8K.

ومع ذلك، يُقال أن مقاطع فيديو HDR لا تدعم دقة 8K وبدلاً من ذلك ستكون متاحة للمشاهدة بدقة تصل إلى 4K كحد أقصى، وبحسب ما ورد تم طرح الميزة مؤخرًا مع تحديث جديد لتطبيق YouTube لواجهة Meta Quest.

والجدير بالذكر أن عملاق بث الفيديو صرح مؤخرًا أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراء المناسب ضد تطبيقات الطرف الثالث التي تحظر الإعلانات

وفقا لتقرير صادر عن Android Central، يدعم الإصدار 1.54 من تطبيق YouTube for Meta Quest الآن دقة 8K أو 7680 × 4320 بكسل، تم رصد هذه الميزة في Meta Quest 3، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2023.

ومن المثير للاهتمام، أن شاشة Meta Quest 3 تتميز بلوحات LCD بدقة 4K بدقة 2064 × 220 بكسل لكل عين، ليس من الواضح ما إذا كان المشاهدون سيتمكنون من معرفة الفرق بين جودة الفيديو 4K و8K على سماعة الواقع المختلط.

واستنادًا إلى التقرير، يحتاج المستخدمون فقط إلى تثبيت التطبيق المحدث للحصول على الوظيفة. بمجرد دخولهم إلى التطبيق، يمكنهم البحث عن مقاطع فيديو بدقة 8K داخل تطبيق الواقع الافتراضي.

بمجرد بدء التشغيل، سيؤدي الضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة أسفل المشغل إلى إظهار خيار لتغيير الجودة، وفقًا للتقرير يُقال إن تحديد 4320 بكسل يؤدي إلى تشغيل الفيديو بدقة 8K.

ومع ذلك، يقال إن مقاطع فيديو HDR على Quest 3 لا تدعم جودة 8K حتى الآن، لذلك ستصل إلى دقة 4K فقط، ومن المثير للاهتمام أنه طالما أن الفيديو بجودة SDR، فيمكن للمستخدمين أيضًا مشاهدة محتوى بنطاق 360 درجة بدقة 8K أيضًا.

ويقوم YouTube أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات الطرف الثالث التي تحظر الإعلانات، وفي إعلان حديث، قالت الشركة إنها ستبدأ في اتخاذ الإجراء المناسب ضد هذه التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها وتقدم مثل هذه الخدمات لأنها تنتهك شروط خدمة الشركة.

كما حذرت المشاهدين الذين يستخدمون تطبيقات الطرف الثالث من أنهم قد يواجهون مشكلات في التخزين المؤقت أو يرون الخطأ "المحتوى التالي غير متوفر في هذا التطبيق" عند محاولة مشاهدة مقطع فيديو.