شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس النواب الأمريكى يمرر قانونا لحظر TikTok.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمكن أن يؤدي إما إلى حظر تيك توك في البلاد أو فرض بيعه، النسخة المنقحة من مشروع القانون، والتي أقرها مجلس النواب سابقًا في مارس ولكنها توقفت لاحقًا في مجلس الشيوخ، تم ربطها بحزمة مساعدات خارجية هذه المرة، مما يعني على الأرجح أنه سيتم التعامل معها الآن كبند ذو أولوية أعلى.

وأعطى مشروع القانون في الأصل الشركة الأم الصينية لـ TikTok، ByteDance، ستة أشهر لبيع التطبيق إذا تم إقراره ليصبح قانونًا أو سيتم حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية، وبموجب النسخة المعدلة، سيكون أمام ByteDance ما يصل إلى عام لسحب استثماراتها.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 في مجلس النواب، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه التصويت عليه في غضون أيام فقط، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم، إن مجلس الشيوخ يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن موعد التصويت التالي على حزمة المساعدات الخارجية المرفقة بمشروع قانون تيك توك، لكن من المتوقع أن يتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيدعم مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.

ويصور مشروع القانون TikTok على أنه تهديد للأمن القومي بسبب علاقاته مع الصين، ويوجد ما يقرب من 170 مليون مستخدم أمريكي على التطبيق، على الأقل وفقًا لـ TikTok، ومن غير المتوقع أن تسمح لهم ByteDance بالرحيل دون قتال.

وفي بيان نُشر على X في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال حساب TikTok Policy إن مثل هذا القانون "سيسحق حقوق حرية التعبير" لهؤلاء المستخدمين، و"يدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا". "، وجادل منتقدو مشروع القانون أيضًا بأن حظر TikTok لن يفعل الكثير في طريق حماية بيانات الأمريكيين فعليًا.



