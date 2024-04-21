شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصدر أول أطلس جيولوجي كامل عالي الدقة للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الصين، اليوم الأحد، مجموعة من الخرائط الجيولوجية لكامل القمر بمقياس رسم 1:2.5 مليون، وهو ما يمثل أول أطلس جيولوجي كامل عالي الدقة للقمر في العالم، من شأنه توفير بيانات خرائط أساسية لأعمال البحث والاستكشاف المستقبلية للقمر.

وذكر معهد الكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - في بيان، اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن هذه المجموعة من الخرائط الجيولوجية، المتاحة باللغتين الصينية والإنجليزية، تشمل: الأطلس الجيولوجي للكرة القمرية وخريطة المربعات الإحداثية للأطلس الجيولوجي للقمر".

وقال الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم أويانغ تسي يوان،" إن الأطلس الجيولوجي للقمر له أهمية كبيرة لدراسة تطور القمر، واختيار الموقع لمحطة الأبحاث القمرية المستقبلية واستغلال الموارد القمرية، كما يمكن أن يساعدنا على فهم أفضل للأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي، مثل المريخ".