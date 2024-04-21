شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta AI .. ماذا قال مارك زوكربيرج عن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج عن تغيير كبير في جميع تطبيقات منصة فيس بوك في محاولة لتجاوز ChatGPT، حيث سيبدأ مليارات المستخدمين عبر إنستجرام وفيس بوك وواتساب وماسنجر في ملاحظة ظهور مساعد الذكاء الاصطناعي بشكل بارز.

وتم الإعلان عن Meta AI لأول مرة في سبتمبر الماضي، لكنها ستظهر قريبًا في مربع البحث للتطبيقات الأربعة الكبرى لعملاق التكنولوجيا، وقال زوكربيرج، في مقطع فيديو: "نعتقد أن Meta AI هو الآن مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً الذي يمكنك استخدامه بحرية.

ومثل ChatGPT، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي القيام بأشياء مثل الإجابة على الأسئلة أو إنشاء صور لك بضغطة زر واحدة، وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه توصيات بشأن المطاعم أو المساعدة في التخطيط لقضاء عطلة.

لقد كانت OpenAI المدعومة من Microsoft وخدمة ChatGPT الخاصة بها هي نجمة الذكاء الاصطناعي منذ ظهورها على الساحة في أواخر عام 2022.

لدى Google أيضًا مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Gemini، ولكن في تطور غير متوقع، ستستخدم Meta النتائج من محركي البحث المنافسين داخل برنامج الدردشة الآلي للحصول على "المعرفة في الوقت الفعلي".

ويتم طرح Meta AI في عدد من المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية اعتبارًا من اليوم ولكن ليس في المملكة المتحدة.

وقال كريس كوكس، كبير مسئولي المنتجات في شركة Meta، إن الشركة "لا تزال تعمل على الطريقة الصحيحة للقيام بذلك في أوروبا" حيث قواعد الخصوصية أكثر صرامة.

وقال: "الهدف في نهاية المطاف هو المساعدة في إخراج الأمور والمساعدة في جعل حياتك أسهل، سواء كان ذلك من خلال التفاعل مع الشركات، أو كتابة شيء ما، أو التخطيط لرحلة".

إحدى المزايا التي طرحتها Meta هي أن المستخدمين لن يضطروا بعد الآن إلى التنقل بين التطبيقات، ويمكنهم بدلاً من ذلك الحصول على المعلومات في وجهة واحدة.

وستواجه أيضًا Meta AI عندما تقوم بالتمرير عبر موجز Facebook الخاص بك باستخدام زر للسؤال عن المنشورات التي تثير اهتمامك.

وعند إنشاء الصور، يمكنك أيضًا أن تطلب من الأداة تحريكها حتى تحصل على صورة GIF رائعة.

أصبحت هذه الميزة ممكنة بفضل Meta Llama 3، وهو أحدث نموذج لغة كبير للشركة والذي يمكنه معالجة المعلومات بسرعة.

وأضاف زوكربيرج: "لا أعتقد أن الكثير من الناس اليوم يفكرون حقًا في Meta AI عندما يفكرون في مساعدي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين الذين يستخدمونهم.

لكننى أعتقد أن هذه هي اللحظة التي سنبدأ فيها حقًا في تقديمه إلى الكثير من الأشخاص، وأتوقع أن يكون منتجًا كبيرًا للغاية.