شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاكات فيس بوك تصيب الهولنديين.. تحذير من حكومة أمستردام لشركة ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الهولندية إنها قد تضطر إلى التوقف عن استخدام فيسبوك بعد تحذير من هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية بشأن مخاطر خصوصية منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ميتا.

وأصدرت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) بيانًا نصحت فيه وزارة الداخلية الهولندية بعدم الاعتماد على صفحات فيسبوك للتواصل مع المواطنين إذا لم يكن لديها فكرة واضحة عن كيفية استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للأشخاص الذين يزورون الصفحات الحكومية.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت في السابق من هيئة حماية البيانات تقديم المشورة بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة استخدام صفحات فيسبوك بطريقة متوافقة، وقالت ألكسندرا فان هوفلين، وزيرة الرقمنة الهولندية، في بيان، إن الحكومة تريد توضيحًا من ميتا “في أقرب وقت ممكن، على أبعد تقدير قبل العطلة الصيفية، حول كيفية معالجة مخاوفنا”.

وأضافت: "وإلا، ووفقاً لنصيحة هيئة حماية البيانات، فسنضطر إلى وقف أنشطتنا على صفحات فيسبوك"، وقال أليد وولفسن، رئيس رابطة حماية البيانات الهولندية، في بيان إن "الأشخاص الذين يزورون صفحة حكومية يثقون في أن معلوماتهم الشخصية والحساسة في أيد أمينة".

"إن حقيقة أن هذا يمكن أن يتضمن أيضًا معلومات حول الأطفال والشباب يجعل هذا الأمر أكثر أهمية، وقال وولفسن في البيان، الذي تمت ترجمته إلى الإنجليزية عبر ترجمة جوجل: “إنهم معرضون للخطر عبر الإنترنت ويحتاجون إلى حماية إضافية”.

وقال متحدث باسم شركة Meta لـ CNBC: "نحن نختلف بشكل أساسي مع التقييم الذي تدعمه هذه النصيحة، وهو خاطئ فيما يتعلق بالحقائق ويظهر سوء فهم أساسي لكيفية عمل منتجاتنا".

وأضاف المتحدث باسم Meta: "نحن نراجع جميع منتجات Meta للتأكد من امتثالها للقوانين في المناطق التي نقدم فيها خدماتنا، وسنواصل العمل مع الحكومة للتأكد من قدرتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس".

وقال ماثيو هولمان، شريك التكنولوجيا والخصوصية والذكاء الاصطناعي في شركة المحاماة Cripps، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني، إن نصيحة DPA بمثابة دليل إضافي على "تزايد انعدام الثقة بين المنظمين الأوروبيين وMeta".

وقال هولمان إن مخاوف الهيئة التنظيمية الهولندية من المرجح أن تكون بيانات المستخدم "تتم مشاركتها مع الإدارات الحكومية على منصة ميتا ويمكن أن تظل خاضعة لقضايا أمنية أو مراقبة أو وصول من قبل الوكالات الفيدرالية الأمريكية".