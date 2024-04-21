شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح للمستخدمين تبويبا جديدا للدردشة مع الأصدقاء المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت WABetaInfo ميزة جديدة مفيدة لمستخدمي واتساب، وخاصة مستخدمي أندرويد، حيث يعمل المطورون على علامة التبويب "المفضلة" لجهات الاتصال، وسيسمح لك بإضافة وإزالة وإعادة ترتيب جهات الاتصال في القائمة للوصول إليها بشكل أسهل وأسرع.

وهذا من شأنه أن يخفف من الحاجة إلى التمرير لأسفل عندما تحتاج إلى إرسال رسالة إلى شخص تدردش معه بانتظام. كما أنها مريحة جدًا لإجراء مكالمات الصوت والفيديو.

لكن هناك تحذير واحد كبير، على الرغم من أن الميزة لا تزال في مهدها، لذا فهي غير متاحة حتى لمختبري النسخة التجريبية، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل علامة التبويب الجديدة إلى المستخدمين النهائيين، ولكن من خلال مظهرها، قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق أولاً.