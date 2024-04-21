شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطالب أبل بإزالة واتساب وثريدز بسبب تسريب البيانات لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت إدارة الفضاء الإلكتروني - الجهة المنظمة للإنترنت في الصين - شركة أبل بإزالة تطبيقي WhatsApp وThreads من متجر الشركة بالصين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وذلك على أعقاب تقارير تفيد بأن شركة "ميتا" تقوم بتسريب بيانات مجموعات واتساب لصالح برنامج ذكاء اصطناعي يعرف بـ "لافندر" يستهدف الفلسطينيين.

وقد أزالت شركة أبل التطبيقات مباشرة، ولن يتمكن مستخدمو أبل في الصين من العثور على تطبيقى WhatsApp وThreads وتنزيلهما من متجر التطبيقات بعد الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز.

وقالت الشركة إنها سحبت التطبيقات من المتجر امتثالاً للطلبات التي تلقتها من إدارة الفضاء الإلكتروني، فيما ويحظر جدار الحماية الصيني الكثير من التطبيقات والتقنيات غير المحلية في البلاد، ما يدفع السكان المحليين إلى استخدام VPN إذا كانوا يريدون الوصول إلى أي منها.