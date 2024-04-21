شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إدخال سناب شات العلامات المائية على الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل سناب شات على تعزيز وعي المستخدم من خلال إدخال العلامات المائية على الصور المنتجة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية على المنصة من خلال الإشارة بوضوح إلى وقت إنشاء الصورة صناعيًا.

تصميم العلامة المائية ستحتوي العلامة المائية على مزيج من شعار الشبح الشهير في سناب شات وأيقونة لامعة، يهدف هذا التصميم إلى أن يسهل على المستخدمين التعرف عليه ستظهر العلامة المائية على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق سناب شات وعلى الصور المحفوظة في قوائم الكاميرا على أجهزة المستخدمين.

شروط الخدمة وإزالة العلامة المائية

أكدت سناب أن إزالة العلامة المائية المقدمة حديثًا تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها، من المتوقع أن يلتزم المستخدمون بهذه الشروط للحفاظ على نزاهة وشفافية المنصة. الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي يتم تحديد الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي على Snapchat من خلال فئة اشتراك المستخدم: مستخدمو سناب شات+ بريميوم:

My AI Chatbot: متاحة حصريًا لمشتركي Snapchat+، وتقوم هذه الميزة بإنشاء صور كاملة بناءً على مطالبات المستخدم. ميزة الأحلام: هذه الميزة، التي تنتج خلفيات فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة أيضًا لمشتركي Snapchat+ ولكنها ليست حصرية. يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليه، ولكن هناك حدًا لثماني صور.



لماذا تعتبر العلامة المائية مهمة؟



يهدف قرار سناب شات بإضافة علامات مائية إلى الحفاظ على شفافية النظام الأساسي، إنهم يريدون أن يعرف المستخدمون ما ينظرون إليه، ويميزون بين الصور الحقيقية وتلك التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



يشبه هذا النهج ما تفعله شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل OpenAI وGoogle لتصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.



تعد مبادرة العلامات المائية في سناب شات خطوة نحو تجربة مستخدم أكثر شفافية مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن المستخدمين من الاطلاع على المحتوى الذي يرونه ويساعدهم على التمييز بين الصور الواقعية وتلك التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع.



