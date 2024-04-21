شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرور عام على إطلاق أول صاروخ Starship متكامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عام واحد، أطلقت شركة SpaceX أول صاروخ Starship متكامل تمامًا، والذي يمثل بداية عصر Starship في رحلات الفضاء، ورغم أن تلك المهمة لم تكن ناجحة بنسبة 100%، إلا أن هذا العصر الجديد يغير حقًا الطريقة التي ينظر بها الناس إلى مستقبل الصواريخ الثقيلة، وفقاً لموقع spaceexplored.

أطلقت شركة SpaceX بنجاح أول صاروخ من نوع Starship في 20/04/2019، وتعني بعبارة "تم إطلاقه بنجاح" أن الصاروخ ترك المنصة تحت قوته، وهو شريط منخفض جدًا.



ومع ذلك، فإن هذه المهمة لديها مستوى منخفض جدًا من النجاح، وصرح " ماسك " قبل أسابيع من الإطلاق بأنه كان يأمل فقط ألا يؤدي ذلك إلى تفجير منصة الإطلاق التي انتهت الشركة للتو من بنائها قبل أشهر، انطلق الصاروخ من ستاربيس بولاية تكساس وشق طريقه بعد مرحلة الانفصال قبل أن يفقد السيطرة ويتم إنهاؤه.



تسببت سنوات من نجاح مهمات Falcon 9 وHeavy في حدوث ارتباك بين عامة الناس بأن المهمة كانت فاشلة، إلا أنها كانت مجرد خطوة أولى من اختبارات الطيران في تطوير أكبر وأقوى صاروخ في العالم.

في رحلتها الثالثة قبل بضعة أسابيع فقط، حلقت مركبة Starship عبر حروق الصعود الكاملة في كل من المعزز والمرحلة العليا بالإضافة إلى اختبار باب حمولة Starlink، وعلى الرغم من أن أيًا من المرحلتين لم تنجو من رحلات العودة إلى الأرض، إلا أنها كانت خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للصاروخ في الوصول إلى ما وصل إليه.

في حين أنه عادة ما تكون هناك حاجة إلى مهمة مدارية ناجحة واحدة للمطالبة بالاستعداد التجاري، من المحتمل أن تستغرق المركبة الفضائية وقتًا أطول قليلاً من ذلك،أولاً، لم يتم تصميم أو اختبار المرحلة العليا حتى الآن لحمل أي شيء آخر غير أقمار Starlink المسطحة التابعة لشركة SpaceX، وثانيًا، العملاء ليسوا مستعدين حتى الآن لاستقبالها.



العملاء الوحيدون الذين سيجلسون حاليًا أو قريبًا في انتظار Starship هم Starlink وبرنامج Artemis التابع لناسا، وبعد ذلك، لا تزال الشركات والوكالات تعمل على تطوير ما يمكن أن يكون بداخله.



كان السوق العام يتحرك بشكل أصغر حيث أصبحت SmallSats بسرعة الحمولة الأكثر شيوعًا التي يتم إطلاقها في الفضاء، إنها رخيصة الثمن، وسهلة الاستبدال، وتسمح لك ببناء المزيد، ويتحرك كل من أصحاب المصلحة التجاريين والحكوميين بشكل أعمق في هذا الاتجاه، على الرغم من أنهم يتزايدون قليلاً بمرور الوقت ولكن ليس بشكل كبير.



تم تصميم المركبة الفضائية لغرض واحد وهدف واحد فقط وهو المريخ، لم يصمم " ماسك " المركبة الفضائية أو يبنيها لأي سبب آخر غير جعل البشرية متعددة الكواكب، هذا هو سوقها، والآن هذا السوق غير موجود.



لذلك، في حين أن الكثيرين سيستفيدون من انخفاض تكلفة المركبة الفضائية في المدار، إلا أنها ستكون وستظل دائمًا مبنية لسوق غير موجود: السوق المريخية.