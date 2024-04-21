شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام تطبيق واتساب كبرنامج Chatbot وإنشاء الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا إصدارًا جديدًا من Meta AI، أعلن مارك زوكربيرج أنه تمت ترقية Meta AI باستخدام نموذج Llama 3 AI الجديد المتطور، يُزعم أنه المساعد الأكثر ذكاءً للذكاء الاصطناعي، والذي تم دمجه في مربعات البحث أعلى تطبيقات واتساب وإنستجرام وفيسبوك ومسنجر.

وهذا يعني أنك لم تعد بحاجة إلى زيارة ChatGPT لطرح سؤال، يمكنك أن تطلب أي شيء على واتساب .

كيفية استخدام AI Chatbot على WhatsApp الخطوة

1: تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى أحدث إصدار من WhatsApp.



الخطوة 2: افتح أي دردشة جماعية، واكتب @ في حقل الرسالة، ثم Meta AI.



الخطوة 3: يمكنك البدء في كتابة مطالباتك على برنامج الدردشة الآلي والضغط على زر الإرسال، سوف تحصل الآن على ردك في الدردشة.

والجدير بالذكر أن برنامج Meta AI chatbot الخاص بـ واتساب متاح الآن لمستخدمين محددين في الهند. إذا كنت محظوظًا، فيمكنك رؤية خيار "Meta AI" في مربعات البحث أعلى تطبيقك.

يتيح لك Meta AI أيضًا إنشاء صور في محادثات WhatsApp الخاصة بك.

سيتم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على المطالبة التي تكتبها.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة أيضًا في بلدان محدودة فقط وتدعم اللغة الإنجليزية

إليك كيفية إنشاء صورة AI على WhatsApp



الخطوة 1: افتح الدردشة باستخدام Meta AI.



الخطوة 2: ثم عليك كتابة "تخيل" في حقل الرسالة، متبوعًا بالمطالبة النصية الخاصة بك.



الخطوة 3: اختر صورة، ثم اضغط على إرسال. الخطوة 4: هنا تذهب مع الصورة التي تم إنشاؤها والتي سيتم عرضها في الدردشة.



يمكنك إرسال صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مجموعة أو دردشة فردية على واتساب باتباع الخطوات التالية:



الخطوة 1: افتح الدردشة التي تريد إنشاء صورة فيها بالذكاء الاصطناعي.



الخطوة 2: ثم اكتب @ في حقل الرسالة واضغط على Meta AI.



الخطوة 3: اكتب "تخيل" والمطالبة النصية الخاصة بك، متبوعة بزر الضغط.



الخطوة 4: سيتم عرض الصورة التي تم إنشاؤها في الدردشة الخاصة بك.



