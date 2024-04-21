شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack تختبر أدوات الذكاء الاصطناعي وتتيحها لهذه الفئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Slack باختبار أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عدد محدد من العملاء منذ بداية العام، وأعلنت اليوم شركة Salesforce، الشركة الأم لـ Slack، أن أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة لجميع العملاء المدفوعين.

في السابق، كانت أدوات الذكاء الاصطناعي هذه متاحة فقط لخطط المؤسسات، ومع ذلك بدءًا من هذا الأسبوع، يمكن لجميع العملاء الدفع مقابل الوظيفة الإضافية Slack AI، والتي يبلغ سعرها 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا لخطط Slack Pro وBusiness+.

وتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Slack للعملاء بعض الإمكانات الإبداعية، بما في ذلك القدرة على البحث عن الإجابات التي تقدم استجابات مخصصة وذكية، بالإضافة إلى ملخصات القنوات التي تولد النقاط الرئيسية وملخصات المواضيع.

ولا تتطلب هذه الميزات الأصلية أي تدريب وهي سهلة الاستخدام، كما أعلنت شركة Slack أيضًا أنها لا تشارك بيانات العملاء مع مقدمي خدمات LLM ولا تستخدم بيانات العملاء لتدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

ويعمل Slack AI على البنية التحتية للشركة ويتم استضافة LLMs الخاصة بها مباشرةً داخل Slack مما يضمن بقاء بيانات العميل داخل الشركة، وعلى الرغم من أن Slack AI كان متاحًا في الأصل باللغة الإنجليزية فقط، إلا أن الأدوات حالياً تدعم الإسبانية واليابانية أيضًا، وستتوفر المزيد من اللغات قريبًا.