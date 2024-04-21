شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستعد لإطلاق ميزة مشاركة الملفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم واتساب كثيرًا مع العائلة والأصدقاء، فقد تسهل بعض التغييرات القادمة على التطبيق نقل الملفات، يبدو أن هذه الميزة المكتشفة مسبقًا تحصل على بعض التحسينات الجديدة وقد تكون قادرة على استبدال الميزات الخاصة بنظام التشغيل مثل AirDrop على iOS وQuick Share على أندرويد.

وتم اكتشاف ميزة مشاركة الملفات عبر البلوتوث في واتساب للمستخدمين القريبين لأول مرة في يناير، على الرغم من أنه لا يزال قيد الاختبار، تتم إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الواجهة، مثل شاشة تنصح بما تفعله الميزة والأذونات المطلوبة. تم العثور على هذا بواسطة WaBetaInfo في الإصدار 2.24.9.22 من الإصدار التجريبي من WhatsApp على متجر Google Play.

فكرة الميزة بسيطة: عندما تريد مشاركة ملف، ستتمكن من العثور على مستخدمي واتساب القريبين مباشرةً من خلال قسم جديد داخل التطبيق، حيث سيستخدم التطبيق بعد ذلك تقنية Bluetooth و/أو Wi-Fi بجهازك للاستكشاف (دون الحاجة إلى اتصال بيانات)، وبعد ذلك ستحتاج أنت والمستلم إلى فتح قسم المشاركة الجديد هذا للاتصال.

وسيكون هذا أسلوب "الاشتراك"، وهو ما يعني التحكم الكامل في الخصوصية، بالإضافة إلى ذلك يؤكد واتساب للمستخدمين أن جميع عمليات مشاركة الملفات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف للأمان، وسيتم إخفاء أرقام الهواتف حتى عند المشاركة. لاستخدام هذه الميزة، ستحتاج إلى منح WhatsApp بعض الأذونات، بما في ذلك الوصول إلى الملفات التي تريد مشاركتها وإذن لاستخدام خدمات الموقع على جهازك لمعرفة الأجهزة الأخرى القريبة.

ويمكن أن يغير خيار مشاركة الملفات الجديد في WhatsApp قواعد اللعبة، خاصة بالنسبة للملفات الكبيرة أو عندما تكون في منطقة ذات اتصال إنترنت ضعيف.

ومع ذلك، أرى أن الميزة الأكبر هي عند الاستخدام عبر أنظمة التشغيل، وفي الوقت الحالي يعد نقل الملفات بين iPhone وAndroid أمرًا معقدًا، إلا إذا كان أحد المستخدمين على الأقل يعرف كيفية استخدام أدوات الطرف الثالث الأخرى.

في معظم الأحيان، ما يحدث في النهاية هو أن أحدهما سيرسل الملف إلى الآخر عبر رسالة نصية (أو رسالة نصية قصيرة)، وهو ما نعلم أنه يمكن أن يكون محدودًا وسيؤدي عادةً إلى بعض الضغط الفظيع.

وتوفر هذا في واتساب، والذي يتم استخدامه كثيرًا بالفعل في رقبتي من الغابة، سيجعل بالتأكيد نقل الملفات (خاصة الصور) سهلاً عمليًا.

وأتصور مستقبلًا حيث لم أعد بحاجة إلى أن أكون المرأة الوسيطة التي تحاول تثقيف الأصدقاء والعائلة حول كيفية التحميل على Google Drive أو استخدام Snapdrop لإرسال صورة عالية الجودة.