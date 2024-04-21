شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات مثيرة مع Android 15.. أبرازها الاتصال عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل معاينات للمطورين وإصدارًا تجريبيًا لأندرويد 15 لمنح المستخدمين لمحة عما سيأتي، تتضمن تفاصيل لبعض الميزات والتحسينات الجديدة والمثيرة التي يمكنك توقعها في نظام التشغيل، إليك كل ما تريد معرفته:

الاتصال بالأقمار الصناعية

مع الاهتمام المتزايد بالاتصال عبر الأقمار الصناعية، يضيف Android 15 دعمًا لهذه التقنية، حيث ستكون الهواتف قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، حتى في المناطق النائية التي لا توجد بها إشارة للمحمول، كذلك يمكن للتطبيقات أيضًا الاستفادة من هذا الاتصال لتحسين وظائفها عند عدم توفر اتصال الشبكة التقليدي.

مشاركة أو تسجيل نافذة تطبيق محددة فقط

يقدم Android 15 ميزة جديدة تتيح لك مشاركة أو تسجيل نافذة تطبيق معينة فقط على شاشتك، بدلاً من جهازك بأكمله، حيث يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في المواقف التي تريد فيها مشاركة جزء معين من التطبيق مع شخص ما، دون الكشف عن كل شيء آخر على شاشتك.

تهدئة فوضى الإشعارات

يقدم Android 15 ميزة "تهدئة الإشعارات" الجديدة، حيث يؤدي هذا إلى تقليل حجم الإشعارات المتكررة من نفس التطبيق، مما يمنع هاتفك من التحول إلى جنون الإشعارات.

مزيد من التحكم في البلوتوث

يحصل مربع إعدادات بلوتوث السريعة على ترقية في أندرويد 15، حيث يؤدي النقر فوق المربع إلى فتح مربع حوار منبثق يسمح لك بإدارة اتصالات Bluetooth الفردية.



يمكنك بسهولة الاتصال أو قطع الاتصال أو الوصول إلى الإعدادات لكل جهاز مقترن، كل ذلك من هذه القائمة المريحة.

قم بتشغيل مجموعات التطبيقات المفضلة لديك بين تطبيقات متعددة؟

قد يقدم Android 15 أزواج التطبيقات، وهي ميزة تتيح لك حفظ مجموعات الشاشة المقسمة المستخدمة بشكل متكرر، من خلال النقر على أيقونة App Pair المحفوظة على شاشتك الرئيسية، يتم تشغيل التطبيقات التي اخترتها بسلاسة في وضع تقسيم الشاشة، مما يوفر لك الوقت والجهد.

كذلك يوفر طريقة أكثر ملاءمة لإدارة تخزين التطبيقات، حتى بالنسبة للتطبيقات التي تم تنزيلها خارج متجر Play، هذه ليست سوى بعض الميزات الجديدة والمثيرة القادمة إلى Android 15.

ومع التركيز على تجربة المستخدم المحسنة، وإمكانيات المهام المتعددة المحسنة، والميزات المثيرة للاهتمام مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، يعد Android 15 بأن يكون تحديثًا مهمًا لمستخدمي أندرويد.