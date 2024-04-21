شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض سعر برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" إلى 8000 دولار.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة تسلا مرة أخرى سعر برنامجها للقيادة الذاتية الكاملة بمقدار 4000 دولار، والذي يكلف الآن 8000 دولار، بانخفاض عن السعر السابق البالغ 12000 دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع electrek.

كما تم تخفيض الأسعار في كندا، حيث كان النظام يكلف 16000 دولار كندي، والآن يكلف 11000 دولار كندي، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار، قامت تسلا بإلغاء خيار “Enhanced Autopilot” الذي كان يكلف في السابق 6000 دولار، بالنسبة للمالكين الذين قاموا بالفعل بتعزيز الطيار الآلي، تبلغ تكلفة الترقية إلى FSD الآن 2000 دولار، بعد أن كانت 6000 دولار.

قامت شركة Tesla بالكثير من التخفيضات في الأسعار مؤخرًا، بما في ذلك تخفيض سعر معظم سياراتها بمقدار 2000 دولار قبل يوم واحد فقط، كما خفضت سعر خدمة الاشتراك FSD إلى النصف، إلى 99 دولارًا شهريًا، قبل أسبوعين فقط.

أدى سعر الاشتراك الجديد هذا فجأة إلى جعل سعر FSD البالغ 12 ألف دولار يبدو باهظًا للغاية، حيث سيحتاج الشخص إلى الاشتراك في FSD لمدة عشر سنوات كاملة قبل دفع 12 ألف دولار كتكلفة إجمالية - وهذا لا يشمل القيمة الزمنية للمال.

لذلك بدا من المحتم أن يميل الناس نحو الاشتراكات، بدلاً من الشراء مقدمًا، بعد انخفاض الأسعار.

الآن، ولجعل الأسعار أقرب قليلاً، خفضت Tesla سعر FSD إلى 8000 دولار - أو اشتراكات لمدة 6 2/3 سنوات بسعر 99 دولارًا شهريًا، وهو أمر معقول بعض الشيء، رغم أنه لا يزال أطول من المدة التي يمتلك فيها العديد من الناس سيارة (ومرة أخرى، ينبغي للمرء أن يضع في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود).

انخفضت كل هذه الأسعار بشكل ملحوظ عن أعلى سعر بيعت به FSD على الإطلاق، والذي كان 15 ألف دولار من أواخر عام 2022 حتى أواخر عام 2023 عندما انخفض السعر مرة أخرى إلى 12 ألف دولار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk مرارًا وتكرارًا أنه مع زيادة قدرة FSD، يجب أيضًا أن يرتفع سعرها لتعكس قيمتها الأكبر، وفي السابق، كانت الزيادات في أسعار FSD مرتبطة إلى حد كبير بتحديثات البرامج التي أضافت إمكانات جديدة للنظام.

حتى أن ماسك ذهب إلى حد القول إن هذا يعني أن سيارات تسلا المزودة بـ FSD "تقدر أصولها"، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتها ما بين 100 إلى 200 ألف دولار نظرًا لقيمتها كسيارات أجرة آلية، على الرغم من أن Tesla تستخدم هذه القيم فقط عندما يكون ذلك مناسبًا، فإن اعتبار FSD أقل قيمة بكثير عند تقديم تقديرات المبادلة للمالكين.

ولكن على مستوى أعمال أكثر عملية، فإن هذا التحرك لخفض أسعار FSD ربما لا يكون له علاقة بقدرات النظام بقدر ما يتعلق بزيادة الإيرادات خلال وقت صعب بالنسبة للشركة، بعد أن نشرت للتو أرقام تسليم ربع سنوية سيئة وتسريح 10٪ من القوى العاملة لديها، ويمكن أن يحفز السعر المنخفض المالكين على شراء البرامج التي كانت أسعارها مرتفعة في السابق، مما يمنح تسلا ضخًا نقديًا مجانيًا.

وبدأت أيضًا في تسمية النظام بـ "القيادة الذاتية الكاملة الخاضعة للإشراف"، وهو اسم متناقض إلى حد ما ولكنه مع ذلك أكثر دقة نظرًا لأن FSD لا يزال نظام "المستوى 2" الذي لا يتحمل أبدًا المسؤولية الكاملة عن مهمة القيادة الديناميكية، (وهذا يحدث فقط مع أنظمة المستوى 3+، مثل Mercedes' DRIVE PILOT أو Waymo).

ولم يتكرر انخفاض الأسعار اليوم في جميع المناطق الأخرى، ولا يزال سعره مدرجًا عند 6800 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة و59600 كرونة في النرويج، كما كان قبل انخفاض السعر اليوم، وكان FSD عمومًا أرخص إلى حد ما في أوروبا منه في الولايات المتحدة بعد أخذ أسعار الصرف في الاعتبار، لأنه يتمتع أيضًا بقدرات أكبر في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن بعد تخفيضات الأسعار اليوم، أصبح في الواقع أكثر تكلفة في بعض دول الاتحاد الأوروبي (مثل المملكة المتحدة)، حيث يضعه سعر الصرف عند ما يعادل 8.4 ألف دولار أمريكي تقريبًا) مقارنةً بالولايات المتحدة، على الرغم من انخفاض القدرات.