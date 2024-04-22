شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Chat سيتيح للمستخدمين الدردشة مع مستخدمى Slack وMicrosoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت أحد مستخدمي Google Workspace الذين يدفعون رسومًا، فلدينا بعض الأخبار الجيدة لك، حيث تفتح جوجل تطبيق الدردشة الخاص بها لمنصات أخرى، مثل Slack وMicrosoft Teams.

ويتيح لك التكامل الجديد إرسال رسائل إلى المستخدمين على Slack وTeams دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

لكن في نفس الوقت هناك مشكلة، على الرغم من ذلك، حيث أن الميزة متاحة فقط للمشتركين الذين يدفعون الثمن والوظيفة نفسها ليست جديدة تمامًا، حيث خرج للتو من النسخة التجريبية الآن، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المستخدمين من الوصول إلى الميزة المذكورة، ولكنها متاحة الآن لجميع المستخدمين الذين يدفعون.

لسوء الحظ، فإنه يتطلب قليلا من الإعداد، حيث يجب عليك تنزيل وإعداد تطبيق آخر يسمى Mio، والذي يعمل كجسر بين Google Chats وSlack/Teams، ويتطلب Mio أيضًا شراء ترخيص إضافي، لكن الخبر السار هو أن Mio يدعم جميع الميزات، مثل وضع العلامات وإرسال الملفات وملفات GIF وما إلى ذلك، وسيعمل عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.



وبالإضافة إلى ذلك، تتأكد Mio من أن Google Workspace وMicrosoft Office 365 يعملان معًا بشكل جيد.