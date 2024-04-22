شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تقنية Wi-Fi 6E ومميزات استخدامها على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم تقنية Wi-Fi 6E، أحدث التطورات في تقنية Wi-Fi، العديد من المزايا عند تمكينها على جهاز iPhone أو Mac، وتعمل شبكة Wi-Fi 6 على نطاقي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، بينما تعمل شبكة Wi-Fi 6E أيضًا على نطاق 6 جيجا هرتز لزيادة عرض النطاق الترددي، وتوفر شبكة Wi-Fi 6E سرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخلًا أقل للإشارة، طالما أن الجهاز المدعوم متصل بجهاز توجيه Wi-Fi 6E، والذي يتوفر من علامات تجارية مثل TP-Link وAsus وNetgear، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن لشبكة Wi-Fi 6E التعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون انخفاض في الأداء، مما يجعلها مثالية للبيئات التي تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، مثل المنازل الذكية والمكاتب الحديثة.

هل يدعم جهاز Apple الخاص بي شبكة Wi-Fi 6E؟

نظرًا لأن Wi-Fi 6E جديد نسبيًا، فلا تدعمه جميع الأجهزة حتى الآن، وهذا يعني أنك قد لا تتمكن من الاستفادة الكاملة من ميزاته إذا كانت الأجهزة الأخرى في شبكتك غير متوافقة مع Wi-Fi 6E، أجهزة Apple التي تدعم المعيار هي كما يلي:

‏iMac (24 بوصة، نوفمبر 2023)

‏MacBook Pro (14 بوصة، نوفمبر 2023)

‏MacBook Pro (16 بوصة، نوفمبر 2023)

‏MacBook Pro (14 بوصة، 2023) أو MacBook Pro (16 بوصة، 2023)

ماك ميني (2023)

ماك ستوديو (2023)

ماك برو (2023)

آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس

‏iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الرابع) أو iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل السادس)

استخدام شبكات Wi-Fi 6E

لاستخدام شبكة Wi-Fi 6E مع جهاز Apple، تحتاج إلى جهاز توجيه Wi-Fi 6E مزود أيضًا بنطاقات 2.4 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز، وللحصول على أفضل أداء لشبكة Wi-Fi، توصي Apple باستخدام اسم شبكة واحد عبر نطاقات جهاز التوجيه 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز، بخلاف ذلك، سيتعرف جهاز Apple الخاص بك على الشبكة على أنها ذات "توافق محدود"، وقد لا تكون التجربة الإجمالية لبعض الأنشطة عبر الشبكة كما هو متوقع.

تعطيل شبكات Wi-Fi 6E

يمكن أن يكون لنطاق التردد 6 جيجا هرتز نطاق أقصر وقدرة أقل على اختراق الجدران والعوائق الأخرى مقارنة بالنطاق الأدنى 2.4 جيجا هرتز، وقد يتطلب ذلك وضعًا أكثر إستراتيجية لأجهزة التوجيه أو استخدام موسعات النطاق في مساحات أكبر، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان جهاز Mac الخاص بك يواجه مشكلات "الاتصال المحدود"، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة على جهاز Mac الخاص بك، مما قد يؤثر على عمر البطارية.

لحسن الحظ، إذا واجهت أي مشكلات مع شبكة Wi-Fi 6E، فيمكنك إيقاف تشغيل وضع Wi-Fi 6E لتلك الشبكة، ولن يستخدم جهاز Apple الخاص بك النطاق 6 جيجا هرتز الخاص بهذه الشبكة بعد الآن.

على ماك

1- اضغط فوق شعار Apple () في شريط القائمة وحدد إعدادات النظام.

2- اضغط فوق Wi-Fi في العمود الجانبي.

3- اضغط فوق "التفاصيل" بجوار اسم شبكة Wi-Fi 6E التي تتصل بها.

4- من القائمة المنبثقة بجوار "وضع Wi-Fi 6E"، اختر "إيقاف".

على الايفون والايباد

1- افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على Wi-Fi.

2- اضغط على اسم شبكة Wi-Fi 6E التي تتصل بها.

3- اضغط على وضع Wi-Fi 6E، ثم اضغط على "إيقاف".