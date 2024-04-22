شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن برنامج ميتا للذكاء الاصطناعي Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ميتا "Meta AI"، أحدث مساعد لها في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح في متناول مستخدمي فيسبوك وإنستجرام ووتساب ومسنجر مجانًا.

ويعمل برنامج الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي، ويستفيد من نموذج Llama 3 AI، حيث يضع نفسه كمنافس هائل ضد ابتكارات مماثلة من OpenAI وجوجل، كذلك يعد Meta AI بمجموعة واسعة من القدرات، بدءًا من الإجابة على الأسئلة وحتى صياغة مسارات الرحلات وحتى كتابة التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى قدرات موسعة وإمكانية الوصول حيث يتميز بتقديم المساعدة الشاملة.

وسواء كان الأمر يتعلق بحل الاستفسارات، أو التوصية بوجهات السفر، أو إنشاء صور متحركة، فقد تم تصميم هذا المساعد الافتراضي لتعزيز التجربة الرقمية عبر منصات Meta.

كذلك يمكن للمستخدمين التفاعل مع Meta AI بطرق مختلفة، بما في ذلك خيار الدردشة المخصص في واتساب، حيث يتم إعطاء الأولوية للخصوصية، ولا تتم مشاركة المحادثات مع جهات الاتصال الأخرى.



ويعد التعامل مع الروبوت على إنستجرام أمرًا بسيطًا مثل وضع علامة @MetaAI في الرسائل المباشرة، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى ميزاته دون قيود.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح التكامل مع فيسبوك تفاعلًا غنيًا مع المحتوى، مما يمكّن المستخدمين من التعمق أكثر في المنشورات من خلال طلب تفسيرات مفصلة من Meta AI.

وتمتد إمكانية الوصول إلى ما هو أبعد من تطبيقات الهاتف المحمول إلى سطح المكتب عبر برنامج ميتا للذكاء الاصطناعي، مما يتطلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيسبوك للاستخدام.

في البداية، يدعم Meta AI اللغة الإنجليزية وهو متاح في قائمة رائعة من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا.

وشهدت الهند، على الرغم من عدم إدراجها بعد في قائمة التوفر الرسمية، إصدارًا محدودًا لمستخدمي واتساب بيتا، مما يشير إلى إطلاق وشيك على نطاق أوسع.

ويؤكد تقديم ميتا للذكاء الاصطناعي عبر منصاتها على خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا المتقدمة في الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما يمكن للمستخدمين على مستوى العالم التطلع إلى مستقبل يتم فيه دمج المساعدة الرقمية بسلاسة في تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل العالم الافتراضي أكثر تفاعلية وشخصية.