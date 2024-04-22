شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Wallet for Wear OS تتطلب قريبًا رمز PIN قبل الدفع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد المصادقة المتكررة على هواتف أندرويد، قد يتطلب Google Wallet for Wear OS إدخال رمز PIN قبل السماح بمعاملات النقر للدفع، وفقاً لموقع gadgets 360.

في السابق ، لم يتم مطالبة مستخدمي Wear OS في بإدخال رقم التعريف الشخصي قبل الدفع باستخدام Google Wallet، كان عليهم فقط فتح تطبيق الساعة والضغط عليه، ومع ذلك، فإن هذا التغيير الذي يأتي بعد سلوك الهاتف الجديد يضفي بعض المصداقية.

من الواضح أن الأمن هو السبب وراء هذا التغيير، لكنه يبدو مزعجًا للبعض، حيث تتمثل فائدة الساعة في أنها دائمًا معك، حيث يكون نظام التشغيل Wear OS متحفظًا جدًا في طلب رقم التعريف الشخصي إذا كان يعتقد حتى أن الساعة قد رفعت الكثير عن معصمك، وهذا يجعل التغيير اليوم أكثر إرباكًا، مما يعني ضمنيًا إلى حد ما أن Google Wallet لا تثق في أمان Wear OS.

من المفترض أن يعني هذا السلوك الجديد أن النقرة الأولى تفشل دائمًا ما لم تعلم أنه يجب عليك فتح التطبيق أولاً - بافتراض وجود مطالبة/واجهة مستخدم - عبر قائمة/شبكة التطبيقات، أو لوحة الإعدادات السريعة على Pixel Watch، أو من خلال وضعها على وجه الساعة كاختصار،

للمقارنة، فإن الدفع على Apple Watch يتضمن دائمًا الضغط المزدوج على الزر الجانبي.

على الهواتف، لديك ثلاث دقائق من فتح القفل الأولي لاستخدام محفظة Google، بعد ذلك، ستفشل ميزة الضغط للدفع وستتطلب منك المصادقة والضغط مرة أخرى ما لم تفتح التطبيق أولاً "للتحقق من هويتك" أو إذا قمت دائمًا بقفل/إلغاء قفل جهازك قبل الدفع.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت جوجل أن هذا كان تغييرًا متعمدًا عبر الهاتف - "تعمل محفظة Google على تحسين تجربة الدفع داخل المتجر من خلال تحديث المصادقة الجديد" - والذي تم طرحه رسميًا: "أصبحت المدفوعات بدون تلامس من محفظة Google أكثر أمانًا.

قبل إجراء الدفع، سيُطلب منك الآن تأكيد هويتك – إما عن طريق رقم التعريف الشخصي أو النمط أو بصمة الإبهام أو فتح القفل البيومتري من الفئة 3 – مع خيار إيقاف التحقق من أجور النقل، إذا قمت بالتحقق من هويتك على جهازك في الدقائق القليلة الماضية، فقد لا يُطلب منك التحقق لإجراء معاملة أخرى، وبمجرد انتهاء مهلة التحقق، يجب عليك التحقق مرة أخرى لمعاملتك التالية.

ومع ذلك، لا يحدد مستند الدعم المحدث عامل الشكل. من المفترض أنه يتحدث عن الهواتف، دون ذكر صريح للساعات الذكية.



