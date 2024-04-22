شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام علامات الاقتباس في Apple Notes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17 وmacOS Sonoma، أضافت Apple خيارات تنسيق جديدة إلى Apple Notes، بما في ذلك علامات الاقتباس ونمط Monostyle الجديد، وإليك كيفية الاستفادة منها.

بفضل خيارات التنسيق الإضافية في Apple Notes، يمكنك الآن إضافة علامات الاقتباس إلى ملاحظاتك، ويسهّل تنسيق الاقتباسات الجماعية إزاحة قسم من الكتابة بشكل مرئي باستخدام شريط الاقتباس الموجود على يسار النص.

كيفية استخدام علامات الاقتباس في Apple Notes

ما عليك سوى الضغط على زر التنسيق "Aa"، ثم تحديد خيار الاقتباس الشامل قبل الكتابة أو عندما تكون على سطر تريد تحويله إلى اقتباس جماعي، ويعمل هذا الخيار مع جميع أنواع النص وخيارات الأنماط والقوائم، بما في ذلك قوائم المراجعة.

في نفس قائمة التنسيق، يمكنك العثور على خيار Monostyled الجديد، ويعد هذا تحديثًا للخيار "Monospaced" السابق، ويمنحك نصًا مُدرجًا بخلفية مميزة.

على نظام التشغيل macOS، يمكنك أيضًا العثور على كلا الخيارين في شريط قوائم تطبيق Notes، ضمن التنسيق ➝ Notes.