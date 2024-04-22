شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف عرض المباني فى وضع 3D على خرائط جوجل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز خرائط جوجل منذ فترة طويلة بالقدرة على عرض المباني ثلاثية الأبعاد أثناء التنقل، ولكنها بدأت مؤخرًا في طرح هذا العرض على تجارب Android Auto وCarPlay، وإليك كيفية تعطيل ذلك، وفقاً لموقع 9to5google.

تتيح المباني ثلاثية الأبعاد في خرائط Google لعرض التنقل النموذجي عرض تمثيلات ثلاثية الأبعاد للمباني المحيطة بمسارك، وقد يكون هذا مفيدًا للحصول على فكرة أفضل عن المساحة التي تحاول التنقل فيها.

كيفية إيقاف تشغيل مباني خرائط Google ثلاثية الأبعاد على Android Auto

على Android Auto، يعد إيقاف تشغيل المباني ثلاثية الأبعاد في خرائط Google أمرًا سهلاً إلى حد ما، وسيؤدي فتح الخرائط في وضع ملء الشاشة على شاشة سيارتك إلى الكشف عن اختصار الإعدادات، وأثناء التمرير لأسفل الصفحة، سيظهر مفتاح تبديل لـ "المباني ثلاثية الأبعاد"، يتم تشغيل هذا بشكل افتراضي، ويعمل نفس الإعداد على المركبات التي تعمل بنظام Android Automotive أيضًا.

يوجد أيضًا تبديل مماثل في تطبيق خرائط Google لنظام Android (الإعدادات > التنقل)، ولكن هذا لا يعكس دائمًا الإعداد على Android Auto، فقط في أحدث الإصدارات (التجريبية)، يبدو أن هذا الإعداد يتزامن بين Android وشاشة السيارة.



