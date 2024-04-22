شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سعر ومواصفات Google Pixel 8a قبل الإطلاق المتوقع في Google I/O 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة جوجل هاتفها Pixel 8a الشهر المقبل في حدث Google I/O 2024 السنوي، وقد تم تسريب تفاصيل الهاتف الذكي عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم أيضًا رصد سعر Pixel 8a المزعوم عبر الإنترنت، ويبدو أنه سيتعين على العملاء دفع مبلغ أعلى قليلاً لشراء هاتف Pixel 8-series الذكي الأكثر تكلفة من Google هذا العام، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل خليفة Pixel 7a العام الماضي على بعض الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي)، وفقاً لموقع 9to5mac.

سعر Google Pixel 8a

تفيد تقارير PassionateGeekz أن سعر Pixel 8a في كندا، سيكون 708.99 دولارًا كنديًا، لتكوين التخزين بسعة 128 جيجابايت، بينما سيكلف متغير 256 جيجابايت 792.99 دولارًا.

مواصفات Google Pixel 8a (مشاع)

ومن المرجح أن تقوم جوجل بتجهيز هاتف Pixel 8a بشريحة Tensor G3 التي تعمل على تشغيل سلسلة هواتف Pixel 8 الذكية، والتي تتيح دعم نماذج الذكاء الاصطناعي على الهاتف الذكي.

ومع ذلك، فمن غير الواضح حاليًا ما إذا كان هاتف Pixel 8a سيوفر نفس التوافق الذي توفره أوضاع Pixel 8a الأكثر تكلفة، ويمكن تزويده بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومن المتوقع أن يوفر الهاتف اتصال 5G و4G LTE، تمامًا مثل طراز العام الماضي.