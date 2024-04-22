شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تعطيل تفاعلات FaceTime القائمة على الإيماءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17 وiPadOS 17، قدمت أبل تفاعلات تشبه الرسائل إلى FaceTime والتي تضفي البهجة على الفيديو الخاص بك بتأثيرات مرئية، وبدلاً من تحفيزهم بالكلمات، يتم تحفيزهم باستخدام إيماءات اليد الجسدية، لهذا السبب، من السهل إطلاقها عن غير قصد، لذلك يفضل البعض عدم استخدامها.

عندما تكون في مكالمة فيديو ‌FaceTime‌ على iPhone أو iPad، فمن الممكن تشغيل تأثيرات على الشاشة مثل القلوب والبالونات والقصاصات والألعاب النارية، مع ظهور التأثيرات على الشاشة فوق نافذة ‌‌FaceTime‌‌.

تعد تأثيرات رد الفعل ‌FaceTime‌ متعة كبيرة عند الدردشة مع الأصدقاء والعائلة، ولكن قد تكون هناك مناسبات معينة لا تريد فيها إثارة ردود أفعال عن طريق الخطأ، مثل عندما تكون في مكالمة عمل، أو أثناء موعد افتراضي مع المعالج الخاص بك . ولحسن الحظ، يمكنك تعطيلها يدويًا باتباع الخطوات التالية.



1- افتح ‌FaceTime‌ على جهاز ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌.

2- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لاستدعاء مركز التحكم (اسحب لأعلى من الأسفل إذا كنت تستخدم جهازًا به Touch ID).

3- اضغط على زر التأثيرات في الزاوية العلوية اليسرى.

4- اضغط على زر ردود الفعل بحيث لم يعد مضاءً.

5- اسحب لأعلى مرتين للعودة إلى ‌FaceTime‌.

تعطيل تفاعلات FaceTime على نظام Mac

تعمل تفاعلات FaceTime‌ بنفس الطريقة في نظام التشغيل macOS Sonoma، ولكن تم نقل خيارات تأثيرات الفيديو من مركز التحكم، بدلاً من ذلك، لديهم منزل جديد في القائمة المنسدلة لشريط القوائم ‌‌FaceTime‌‌ الخضراء المخصصة، والتي تتضمن أيضًا عرض كاميرا ويب صغيرة وأزرار قابلة للنقر لتشغيل التفاعلات يدويًا.

لتعطيل التفاعلات على جهاز Mac الخاص بك، ما عليك سوى الضغط فوق زر التفاعلات في القائمة المنسدلة لشريط القائمة ‌FaceTime‌ بحيث لا يعد مضاءً.

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