انت الان تتابع خبر العراق يبحث إدخال الذكاء الاصطناعي الى المدارس واكتشاف "خطورته" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار رئيس الوزراء ضياء الجميلي، إنه يمكن تقسيم تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في العالم على أربعة أجزاء هي تكنولوجيا التقنيات والمهارات الفردية أو الشخصية، التقنية والثقافية، مشيراً إلى أنَّ الشعب العراقي لديه القدرة العالية على المهارات المكتسبة والتفكير خارج الصندوق من خلال الجرأة التي يتمتع بها.وبيّن أنَّ العراق من أولى الدول التي وضعت مكتباً خاصاً لرئيس الوزراء مختصاً بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بأنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد ضرورة الاهتمام بالشباب ووجود لجنة عليا خاصة بهم، فضلاً عن لجنة لإدخال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في كل مكان بالدولة.

وأشار الجميلي إلى إنشاء مراكز في بغداد "الكرخ والرصافة" ومحافظة النجف الأشرف لاختيار 200 شاب عن طريق مجلس الشباب، لافتاً إلى أنَّ اللجنة ستتوجه إلى مدارس الموهوبين لأخذ نماذج منها للبدء بتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي، وفتح مدارس للموهوبين في المحافظات التي لا توجد فيها مثل تلك المدارس.

وأكد وجود نقاشات مع وزارة التربية لإدخال المهارات التي تحتاج إليها الثورة الصناعية الرابعة إلى المناهج بدءاً من مرحلة الثالث الابتدائي وتغيير غالبيتها إلى اقتصاد المعرفة، منبها إلى وجود توجه لوضع قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للحد من السرعة التي يتطور بها والذي يمكن أن يقضي على البشرية قريباً في حال عدم وجود مثل تلك القوانين.

وتابع الجميلي أنَّ فريقاً من مكتبه يعمل مع الجامعة الأميركية على تنفيذ مجلة ثقافية شهرية تعنى بشؤون الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الكبرى للبدء بتعليم الناس ماهي الخطورة والفوائد من هذا النوع من التطور، متوقعاً قرب تأسيس الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الكبرى للحد من الخطورة التي تكمن خلف هذا العلم الجديد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.