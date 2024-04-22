شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Android 15 سيخبرك بصحة شريحة التخزين الموجودة على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد الحفاظ على صحة هاتفك يتعلق فقط بالبطارية، وكما اتضح، تعمل جوجل على ميزة جديدة ستساعدك على رؤية الصورة الأكبر، ووفقًا للمعلومات الجديدة التي تم العثور عليها في التزام مشروع أندرويد مفتوح المصدر، سيتضمن Android 15 طريقة تتيح لك معرفة مدى صحة تخزين هاتفك، وهذا مشابه لكيفية إظهار بعض الهواتف بالفعل لحالة البطارية، ولكن للتخزين الخاص بك بدلاً من ذلك.

وقد تم العثور على هذا الالتزام والإبلاغ عنه بواسطة Android Authority في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما سلط الضوء على واجهة برمجة تطبيقات جديدة تمت إضافتها إلى نظام التشغيل المخصص لصحة التخزين، وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة لمعرفة مقدار التآكل الموجود في مساحة تخزين هاتفك بسهولة، وهو ما قد يكون مصدر قلق،وذلك لأن رقائق التخزين يمكن أن تتآكل بمرور الوقت، تمامًا مثل أي مكون جهاز آخر، ولكن مع Android 15، ستتمكن من رؤية نسبة مئوية تشير إلى مقدار العمر المتبقي في شريحة التخزين لديك.

وتعتمد هذه الميزة على معلومات من شريحة التخزين نفسها، حيث تستخدم معظم الهواتف الحديثة نوعًا من وحدات التخزين يُسمى UFS (تخزين الفلاش العالمي) الذي يحتوي على مؤشرات مدمجة توضح مقدار الاستخدام الذي تم استخدامه. سيتمكن Android 15 من الوصول إلى هذه المعلومات وترجمتها إلى نسبة يمكنك فهمها بسهولة.

ومن المؤكد أن ميزة Storage Health لا تزال قيد التطوير، وقد لا تكون متاحة على جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 15، ومع ذلك، من المرجح أن تكون هواتف Pixel من Google من بين أول الهواتف التي تدعمها، وبمجرد توفرها، من المفترض أن تعطيك فكرة أفضل بكثير عن المدة التي ستستمر فيها سعة تخزين هاتفك قبل أن تبدأ في التآكل.



