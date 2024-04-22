تكنولوجيا: الكشف عن هاتف vivo Y200i بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق هاتفي Y200 و Y200e، أضافت شركة Vivo عضو ثالث إلى المجموعة، والذي يطلق عليه اسم Y200i.

يتم تشغيل هاتف vivo Y200i بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2 ويحتوي على شاشة LCD FullHD+ بحجم 6.72 بوصة وتردد 120 هرتز وتبلغ نسبة سطوعها 1000 نتس في المتر المربع.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 14 OriginOS 4 ويأتي مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4X و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

يحتوي هاتف Y200i على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 44 واط ويتميز بثلاث كاميرات؛ كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل بقية ميزات Vivo Y200i مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومنفذ USB-C، ومستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبرات صوت استريو، كما أن لديه اتصال 5G وتصنيف IP64.

يأتي هاتف Vivo Y200i باللون الأزرق والأسود والأبيض مع ثلاثة خيارات للذاكرة: 8 جيجابايت/256 جيجابايت، و 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و12 جيجابايت/512 جيجابايت، بسعر 1599 يوان صيني و 1799 يوان صيني، و 1999 يوان صيني على التوالي.

سيتم بيع الهاتف في الصين ابتداءً من 27 أبريل، لكن لم يتم تأكيد توفره في الأسواق الأخرى بعد.

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