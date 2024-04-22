تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يسمح بإعادة ترتيب جهات الاتصال المفضلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد المصدر WABetaInfo ميزة جديدة مفيدة لمستخدمي WhatsApp، وخاصة مستخدمي أندرويد. إذ يعمل المطورون على علامة التبويب “المفضلة” لجهات الاتصال.

سيسمح لك هذا بإضافة وإزالة وإعادة ترتيب جهات الاتصال في القائمة للوصول إليها بشكل أسهل وأسرع. وهذا من شأنه أن يخفف من الحاجة إلى التمرير لأسفل عندما تحتاج إلى إرسال رسالة إلى شخص تدردش معه بانتظام. كما أنها مريحة جدًا لإجراء مكالمات الصوت والفيديو.

على الرغم من أن الميزة لا تزال في بدايتها، لذا فهي غير متاحة حتى لمختبري النسخة التجريبية. فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل علامة التبويب الجديدة إلى المستخدمين النهائيين، ولكن من خلال مظهرها، قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق أولاً.

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