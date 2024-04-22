شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بـ"يوم الأرض" العالمى بتغيير شعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث الشهير جوجل بـ"يوم الأرض العالمي"، وهو حدث سنوى يحتفل به فى جميع أنحاء العالم فى مثل هذا اليوم 22 أبريل من كل عام، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، ويتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة.

وقام جوجل بتغيير شعاره بمجموعة من الصور الجوية من الأرض، التي تسلط الضوء على بعض المناطق التي تم إحراز فيها تقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.



يوم الأرض

يوم الأرض العالمي:

ويحتفل العالم اليوم بيوم الأرض العالمى، بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوى يقام فى عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تحتفل تسميه أسبوع الأرض، أسسه السيناتور الأمريكى جايلورد نيلسون، وهو سياسى وبيئى أمريكى، عندما قام ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969، تملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التى تلوث مياه المحيط الهادى بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال، وكان هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة، استطاع إقناع الرئيس "جون كنيدى"، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل فى تأسيس يوم الأرض كيوم بيئى تثقيفى.



وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس Denis Hayesوالذى كان المنظم المحلى فى أمريكا فى 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التى جعلت هذا اليوم دوليًا وأقامته عام 1990 فى 141 دولة.

ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، وأطلق عليه يوم الأرض نظرًا لأن من يقوم بتنظيم يوم الأرض حاليًا شبكة يوم الأرض، وتحتفل به سنويًا أكثر من 175 دولة.

