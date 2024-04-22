شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تسعى لإجبار شركات التكنولوجيا على الدفع مقابل الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات خاضت الحكومات في مختلف أنحاء العالم معركة مريرة مع شركتي جوجل وميتا حول ما إذا كان ينبغي لعمالقة التكنولوجيا الكبار أن يدفعوا مقابل القصص الإخبارية ومقاطع الفيديو التي تظهر في نتائج البحث وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والآن وصلت هذه المعركة إلى موطنهم – الولايات المتحدة، بحسب washingtonpost الأمريكية.

وتقدم السياسيون في كاليفورنيا بمشروع قانون من شأنه أن يجبر شركتي جوجل وميتا – التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام – على الدفع لناشري الأخبار في كل مرة يعرضون فيها أجزاء من مقالاتهم أو يعرضون روابط لها في نتائج البحث أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمارس الشركات ضغوطا شديدة لمنعه، قائلة إن القانون من شأنه أن يفرض "ضريبة الارتباط" ويقلب البث الحر للمعلومات عبر الإنترنت.

والآن، تأخذ جوجل مقاومتها خطوة أخرى إلى الأمام، من خلال منع الروابط الإخبارية للمؤسسات الإخبارية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، من الظهور في نتائج البحث لبعض سكان كاليفورنيا بشكل كامل، ولم تذكر جوجل عدد الأشخاص الذين تحجب الأخبار عنهم، ولكنها وصفت هذه الخطوة بأنها "اختبار قصير المدى" في منشور مدونة أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

ورد السياسيون وناشرو الأخبار، وقال مايك ماكغواير، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا الذي يرعى مشروع القانون: "هذا تهديد خطير من جانب جوجل"، وهو "من الواضح أنه إساءة استخدام للسلطة ويظهر غطرسة غير عادية".

و قالت بريتني بارسوتي، المستشارة العامة لجمعية ناشري الأخبار في كاليفورنيا: "تُظهر هذه الإجراءات التي اتخذتهاGoogle سبب ضرورة إصدار فاتورة، ومن المثير للقلق للغاية أن تتمكن شركة واحدة من قطع التدفق الحر للمعلومات إلى سكان كاليفورنيا”.

وقد وقع أكثر من 350 ناشر أخبار على خطاب بتاريخ 18 أبريل يدعم مشروع القانون، بما في ذلك صحيفة لوس أنجلوس تايمز وسان فرانسيسكو كرونيكل، ويعد إجراء Google هو أحدث خطوة في صراع متزايد بين عمالقة التكنولوجيا وصناعة الأخبار.

وبعد سنوات من تقلص عائدات الإعلانات، وتسريح العمال وإفلاس الصحف، تتجه المؤسسات الإخبارية بشكل متزايد إلى الحكومات لسن قواعد جديدة تجبر منصات التكنولوجيا على مشاركة بعض الأموال التي تجنيها من الويب مع المنظمات الصحفية.

ويقول المؤيدون إن القوانين هي وسيلة عادلة لإبقاء الصحافة على قيد الحياة، في حين تقول شركات التكنولوجيا إن اشتراط الدفع لنشر روابط وأجزاء من المقالات الإخبارية العامة يتعارض مع روح الإنترنت المفتوح والمجاني، ويمكن أن يفتحها أمام إجراءات قانونية لا تنتهي أبدًا. التحديات من المنظمات غير الصحفية التي تريد صفقات مماثلة.

وقالت ميتا إنها ستحظر جميع الروابط الإخبارية على منصاتها الاجتماعية إذا تم إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا.

واتهم تحالف News Media Alliance، وهو مجموعة صناعية تمثل 2200 مؤسسة إخبارية في جميع أنحاء البلاد، شركة Google باحتمال انتهاك قانون المنافسة وأرسل رسائل إلى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية يطلب فيها من الوكالات التحقيق في خطوة Google.

على مدار عقدين من الزمن، عززت شركتا جوجل وفيسبوك قبضتهما على عالم الإعلانات بشكل مطرد، حيث حققت جوجل 65.5 مليار دولار من إيرادات الإعلانات في الربع الرابع من عام 2023 وحده، بينما حققت فيسبوك 40.1 مليار دولار في نفس الإطار الزمني، وفي الوقت نفسه، تقلصت المؤسسات الإخبارية التي كانت تزدهر من خلال الإعلانات والإعلانات المبوبة، فقد أغلقت آلاف الصحف المحلية في الولايات المتحدة أبوابها، وفقد عشرات الآلاف من الصحفيين وظائفهم.