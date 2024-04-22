شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم .. البيتكوين تصل إلى 62.7 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 22 أبريل ربح بنسبة 2.20%، حيث بلغت قيمة الأصل، في وقت كتابة هذا التقرير، 62,734 دولار أمريكي، وفقًا لموقع Gadgets360 ومع ذلك، ففي البورصات الدولية مثل Binance، يتم تداول Bitcoin عند نقطة سعر أعلى قليلاً تبلغ 64,493 دولار.

كما ارتفعت قيمة عملة الأثير بنسبة 2.61% مع دخولها إلى ساحة التداول اليوم الاثنين، ويتم تداول الأصل عند سعر يبلغ 2,985 دولار.

عكست أغلبية العملات المشفرة الأرباح إلى جانب البيتكوين والإيثريوم، وتشمل هذه العملات Ripple وDogecoin وCardano وBinance Coin وSolana وUSD Coin.

كما عكست كل من Litecoin وUniswap وBitcoin Cash وPolkadot وChainlink وAvalanche وShiba Inu وBitcoin Cash المكاسب يوم الاثنين.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.12 % خلال اليوم الماضي، لتحتل حاليًا قمة تقييم تبلغ 2.43 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

ظهرت Polygon وElrond وAugur بين العملات المشفرة التي سجلت خسائر، وقد اقترح محللو السوق الحذر على مجتمعات المستثمرين والتجار خلال الأيام القادمة.

قال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "قد يشهد هذا الأسبوع تقلبات كبيرة، ربما لصالح المضاربين على الارتفاع حيث تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في هونج كونج للانطلاق، كما أن التقويم الاقتصادي غير مهم أيضًا".