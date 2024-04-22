تكنولوجيا: ‏TCL تطلق أجهزة التلفاز T7K Mini LED مع شاشة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز وتصميم نحيف للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن أحدث سلسلة أجهزة تلفاز T7K Mini LED، والتي تتميز بمجموعة من الميزات المصممة لتقديم تجربة مشاهدة فائقة.

تأتي أجهزة التلفاز بأحجام تتراوح من 55 بوصة إلى 98 بوصة، مما يجعلها مثالية لكل من المسارح المنزلية وغرف المعيشة. وتأتي جميع الإصدارات معروضة للبيع المسبق.

وفيما يتعلق بالتسعير، يبلغ سعر إصدار 55 بوصة 3299 يوان (464 دولار)، في حين يأتي إصدار 75 بوصة بسعر 5999 يوان (844 دولار)، ويأتي إصدار 85 بوصة بسعر 7999 يوان (1126 دولار)، ويأتي إصدار 98 بوصة مقابل 13999 يوان (1971 دولار).

وعند الحديث عن المواصفات، تتميز سلسلة T7K بشاشة True XDR Mini LED مع نسبة سطوع تصل إلى 1600 نتس في المتر المربع. ويوفر هذا، بالإضافة إلى أكثر من 960 منطقة تعتيم في الإصدار الأكبر، تباينًا استثنائيًا وأداء HDR.

يبدو اللون الأسود أكثر عمقًا، والأبيض أكثر سطوعًا، وتنبض التفاصيل بالحياة بوضوح لا يصدق.

وتضمن تقنية Quantum Dot Pro 2024 من TCL نطاقًا واسعًا من الألوان بنسبة 98 بالمئة DCI-P3، وتعرض أكثر من 10 مليارات لون بدقة استثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز T7K بتصنيف دقة ألوان ΔE<0.99، مما يضمن إعادة إنتاج الألوان بدرجة احترافية.

قامت شركة TCL بتجهيز أجهزة تلفاز T7K بتقنية العدسات الدقيقة للتصوير البصري المطورة ذاتيًا. تعد هذه التقنية بتحسين زاوية الانبعاث وتبديد الحرارة وتوحيد السطوع.

تستخدم أجهزة التلفاز أيضًا مواد بصرية مضادة للاصفرار وعملية نحت دقيقة على مستوى الميكرون لتعزيز جودة الصورة بشكل أكبر.

وتتميز سلسلة T7K بسطوع بيئي 16 بت وإدراك لدرجة حرارة اللون، مما يتيح التحكم الدقيق في 65000 مستوى من الإضاءة الخلفية الإقليمية. يُترجم هذا إلى عرض أكثر وضوحًا وواقعية مع الحد الأدنى من تأثيرات الهالة. وتتميز أجهزة التلفاز أيضًا بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 178 درجة.

ومن الداخل، يتم تشغيل سلسلة T7K بواسطة شريحة تحسين جودة الصورة Loyo Chip M2. تعمل هذه الشريحة مع تقنية TXR Mini LED من TCL لتقديم مجموعة من تحسينات جودة الصورة، بما في ذلك تحسين التفاصيل وتحسين المشهد وتقليل الضوضاء وتحسين ألوان الذكاء الاصطناعي.

علاوةً على ذلك، تتميز أجهزة T7K بنظام صوت احترافي Hi-Fi مكون من 5 وحدات بقوة 70 واط 2.1 قناة مع دعم Dolby Atmos.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز أجهزة التلفاز بمضخم صوت فائق الفلتر بقوة 20 واط للحصول على صوت جهير عميق ومؤثر.

تعمل اجهزة T7K على Smart Desktop، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام بدون إعلانات بدء التشغيل ووقت تشغيل سريع. وهناك دعم خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك HDMI 2.1 رباعي القنوات، و USB 3.0، و Wi-Fi 6.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز T7K بتوافق NAS (التخزين المتصل بالشبكة)، مما يسمح لك ببث ملفات الوسائط الكبيرة بسلاسة من شبكتك المنزلية.

من حيث التخزين، تأتي أجهزة التلفاز بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يتميز تلفاز T7K بتصميم مسطح ومتكامل ونحيف للغاية، مما يحقق نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 98 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز T7K بدعم العديد من الشهادات الصوتية والمرئية مثل Dolby Vision Atmos و HDR10+ و HLG وIMAX Enhanced، مما يضمن تجربة سينمائية غامرة.

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