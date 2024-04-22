شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعتراف بالاحتكار.. بريد إلكتروني يفضح نوايا فيس بوك من وراء شراء إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2012، تم الترحيب باستحواذ شركة فيس بوك على إنستجرام بقيمة مليار دولار باعتباره لحظة فاصلة، في ذلك الوقت، وصف المحللون سعر المليار دولار لشراء إنستجرام بأنه باهظ، ومع ذلك، فإن تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو اليوم يتطلب تقييمًا مذهلاً بقيمة 500 مليار دولار.

وبحسب تقرير لقناة CNBC ، فقد ظهرت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة، التي ظهرت لأول مرة في عام 2020، والتي تظهر مناقشة بين مارك زوكربيرج وفريقه قبل الاستحواذ على انستجرام، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن المحادثة المزعومة تلقي بعض الضوء على الجوانب التي طالب بمراعاتها أثناء التخطيط لعملية الاستحواذ.



احتكار فيس بوك

وتشير إلى أن زوكربيرج اشترى انستجرام لأنه رأى أن التطبيق منافس كبير، ظهرت رسائل البريد الإلكتروني هذه لأول مرة على الإنترنت في عام 2020، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني بعد، لذلك من الحكمة التعامل مع هذه المعلومات بقدر قليل من الحذر.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، يمكن رؤية زوكربيرج وهو يناقش الاستحواذ المحتمل على شركات تطبيقات الموبايل مثل انستجرام، مع التركيز على قاعدة المستخدمين الكبيرة، والنمو السريع، والحد الأدنى من الإيرادات، وأشار أيضًا إلى الإمكانات التخريبية التي تشكلها هذه الشركات بالنسبة لفيس بوك، وبحسب ما ورد كانت الرسالة الإلكترونية موجهة إلى ديفيد إيبرسمان، المدير المالي لفيسبوك في ذلك الوقت.



بريد فيس بوك



وكتب زوكربيرج في رسالة البريد الإلكتروني المسربة المزعومة :"ما هو المبلغ الذي يجب أن نكون على استعداد لدفعه للاستحواذ على شركات تطبيقات الموبايل مثل انستجرام؟ تتمتع هذه الشركات بالخصائص حيث لديها ملايين المستخدمين (ما يصل إلى حوالي 20 مليونًا في الوقت الحالي بالنسبة لـ انستجرام)، ونمو سريع، وفريق صغير (10-25) الموظفين) ولا توجد إيرادات".

وفي معرض حديثه عن الكيفية التي يمكن أن يكون بها انستجرام "مدمرًا"، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Meta: "الأعمال التجارية ناشئة، ولكن الشبكات تم تأسيسها، والعلامات التجارية لها معنى بالفعل، وإذا نمت على نطاق واسع، فقد تكون مزعجة للغاية بالنسبة لنا لا يرغب رواد الأعمال في البيع (وهو ما ألهم نجاحنا إلى حد كبير)، ولكن بسعر مرتفع بما فيه الكفاية - مثل 500 مليون دولار أو مليار دولار - يجب عليهم أن يأخذوا في الاعتبار ذلك، فنحن معرضون للخطر في مجال الموبايل".