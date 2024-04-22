تكنولوجيا: شاومي تطلق تلفاز Redmi Max طراز 2025 بحجم 100 بوصة ومعدل 250 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي مؤخرًا طراز 2025 من تلفاز Redmi Max بحجم 100 بوصة، وهو تلفاز ذكي كبير يلبي احتياجات عشاق الترفيه والألعاب في الصين.

واعتبارًا من اليوم، أصبح التلفاز متاح رسميًا للشراء في الصين. دعونا نتعمق في أسعاره ومواصفاته.

أهم من يميز Redmi Max هو شاشته الضخمة مقاس 100 بوصة والتي تتميز بدقة 4K. يصل معدل التحديث بالشاشة إلى 144 هرتز مع دعم تقنية معدل التحديث المتغير (VRR).

للتعامل مع الحركة بشكل أكثر سلاسة، يستخدم التلفاز تعويض الحركة MEMC بمعدل 120 هرتز. والجدير بالذكر أن هناك وضعًا تنافسيًا يدفع معدل التحديث إلى مستوى أعلى يبلغ 240 هرتز.

يمكن للشاشة إنتاج 1.07 مليار لون، مما يعني أنها شاشة 10 بت، وتغطي 94% من التدرج اللوني الواسع DCI-P3.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف دقة الألوان عند ΔE≈2، مما يشير إلى درجة عالية من دقة الألوان. ويحتوي التلفاز أيضًا على تقنية حماية العين Qingshan الأصلية من شاومي.

وبالنسبة للاتصال، يحتوي التلفاز على ثلاثة HDMI ومنفذين USB-A ومنفذ إيثرنت ومدخل بصري ومدخل AV ومنفذ هوائي. ويدعم الجهاز اثنان من منافذ HDMI 2.1 الثلاثة معيار HDMI 2.1 لتقليل زمن وصول الإدخال أثناء ممارسةالألعاب.

كما يدعم التلفاز VRR و ALLM (وضع الكمون المنخفض التلقائي) وتقنية AMD FreeSync لتجربة ألعاب أكثر استجابة.

يأتي جهاز Redmi Max 100 مزودًا بأربعة مكبرات صوت. هناك دعم لتقنيات Dolby Vision وDolby Atmos لتعزيز تجربة الصوت، مع توافق DTS-X لمعالجة صوت عالية الجودة.

يعمل التلفاز بمعالج A73 رباعي النواة مقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت.

تتضمن خيارات الاتصال اللاسلكي شبكة Wi-Fi 6 للبث السلس والوصول إلى الإنترنت.

يدعم التلفاز عرض شاشة متعدد الوظائف لسهولة مشاركة المحتوى من الأجهزة المحمولة. يمكنك الحصول على جهاز تحكم عن بعد صوتي يعمل بتقنية Bluetooth مع وظيفة NFC مدمجة تسهل التنقل والتفاعل.

يعمل الجهاز على أحدث نظام تشغيل HyperOS من شاومي مع دعم تطبيقات الطرف الثالث. وهناك Xiaoai، مساعد شاومي الافتراضي، للتحكم الصوتي الذكي.

يأتي تلفاز Redmi Max إصدار 2025 بسعر 8999 يوان (اي 1243 دولارًا أمريكيًا) في الصين. يمكنك شرائه من JD.com أو الموقع الرسمي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم شاومي مكبر صوت Xiaomi TV 3.1 مجانًا، والذي يكلف عادةً 1499 يوانًا، إذا طلبته قبل 30 أبريل أو حتى نفاد المخزون.

المصدر