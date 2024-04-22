شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تدرس سبل محاربة عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا أنها تدرس تطبيق إجراءات وقيود جديدة لمنع عمليات الاحتيال التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشهدت أستراليا مؤخرا انتشارا لعمليات الاحتيال عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، لتزييف مقاطع مصورة بصوت وصورة أطباء وعلماء بارزين ومشاهير للترويج لسلع وأدوية مزيفة، وذلك حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تركز الإجراءات الجديدة على منع عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحمل الإجراءات الجديدة مواقع مثل "فيسبوك" و"إكس" مسؤولية عمليات النصب التي تتم عبرها، وذلك من خلال إلزامها بإزالة المحتوى والتجاوب بسرعة مع البلاغات بشأنه، كما قد يتم إلزامها بتقديم تعويضات للضحايا.

وتابع الراديو أن شركة "ميتا" المالكة لمواقع بارزة عديدة من بينها "فيسبوك" و"إنستجرام" أعلنت إزالة الملايين من الحسابات المزيفة على مواقعها.